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Электроснабжение стадиона "Самара Арена" восстановлено

Электроснабжение стадиона "Самара Арена" было восстановлено. Подготовка к матчу "Крылья Советов" - "Анжи", который намечен на 1 сентября, идет в штатном режиме.

Отключение электричества было кратковременным.

Rusfootball.info
Теги: Крылья Советов Самара Арена
Сегодня, 13:51
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№2 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 14:17) #
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Болеет за:
«Спартак»
Казанский застройщик заплатил?


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№1 Написал: diego milito 22 (Сегодня, 13:59) #
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Болеет за:
«Спартак»
Мутко позвонил ген.директору "Самараэнергия"?
Виталий Леонтьевич ныне вице-премьер, отвечает, в том числе за энергетику и у него такие выходки вряд ли сойдут с рук.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
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