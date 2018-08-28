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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Операция «привоз». Максименко, Шуньич и Спайич – в сборной неудачников 5 тура
Кто-то пропускал с чужой половины поля, кто-то – привозил пенальти на ровном месте, кто-то и вовсе выбивал мяч из рук собственного вратаря и травмировал партнёра. Давно сборная неудачников Rusfootball.info не собиралась так легко.
У спартаковских болельщиков случился ядерный взрыв в комментариях под оценками дерби. Выяснилось, что если вратарь отбил больше, чем привёз, значит он автоматически должен быть вне всякой критики. Болельщики верят, что психика молодого голкипера будет сломана только в том случае, если на Русфутболе ему поставят двойку. Они бросаются вспоминать «косяки» Акинфеева и считают, что если ошибался Игорь, то про ошибки других не нужно даже заикаться.
Но нет, с чужой половины поля в чемпионате России пропускают не то что не каждый тур, а не каждый сезон, не каждое 10-летие, поэтому позиции Максименко в сборной неудачников тура безальтернативны.
Алексей Сутормин («Оренбург»)
Многим будет решительно непонятно, что же делает один из активнейших игроков матча с «Краснодаром», но у нас не сборная худших игроков тура, а сборная неудачников. Под это определение Сутормин вполне попадает: в концовке первого тайма Алексей загубил созданный Козловым шикарный момент сделать счёт 2:0, а в концовке устал, потерял концентрацию и проспал прямого оппонента на дальней штанге. Ойеволе пришлось выдёргиваться для подстраховки, из-за чего возникла пустая зона, из которой «Краснодар» лишил «Оренбург» двух очков.
Александр Денисов («Арсенал»)
Центральным защитникам туляков тяжко: Гия Григалава был удалён за руку в матче с ЦСКА, за аналогичное нарушение заменявшего его Денисова был назначен победный пенальти «Ростова». Причём Денисову ну совсем не повезло: мяч нашёл руку в падении, убрать её Александр никак не мог.
Урош Спайич («Краснодар»)
С ролью сменщика Гранквиста балканский защитник справляется своеобразно. К своей уже богатой коллекции ошибок и привозов Спайич в Оренбурге добавил жемчужину: удар собственного вратаря с последующим голом и травмой голкипера. Козлов с 20 сантиметров добил мяч в ворота, а Крицюка пришлось менять. О других многочисленных ошибках защитника, который вообще не справлялся с Козловым, говорить уже и не стоит.
Тони Шуньич («Динамо»)
Серб и босниец в этом туре были достойны друг друга: Шуньич своего тёзку и однофамильца Шунина не травмировал, но пенальти в его ворота привёз на ровном месте. Просто кошмар.
Боян Йокич («Уфа»)
Именно капитан уфимцев проиграл борьбу за мяч перед тем, как он от Пауревича залетел в ворота Беленова. Вскоре словенец допустил проход Смольникова по флангу, завершившийся опасным ударом Дзюбы. Ну а во втором тайме Йокич просто психанул, врезал Ерохину локтем, а затем и головой. При плотном графике «Уфы» потеря незаменимого левого латераля особенно тяжела для команды.
Абдул Азиз Теттех («Динамо»)
Динамовцы пытались выходить из обороны через ганского опорника, но коллега Калёнов справедливо заметил: лучшее, что мог сделать для команды Теттех – удалиться в начале встречи, как в Туле. Количество обрезов просто шокировало.
Иван Пауревич («Уфа»)
Хорвату не повезло с отскоком мяча в собственные ворота. После автогола он пытался помочь команде отыграться, но на 58-й минуте высоченный Иван зачем-то отправился подавать угловой и во время удачного розыгрыша не успел выйти из офсайда – гол был отменён. На 71-й Пауревич нанёс удар с подбора из убойной позиции, но сотряс сетку с внешней стороны. На 79-й из-за того, что хорват заснул на поле и не принял пас, «Уфа» чуть не пропустила третий.
Олег Ланин («Крылья Советов»)
В адрес Михаила Вилкова сказано много чего неприятного – и по делу. Однако Ланин всё равно мог не нарваться на удаление, если бы вёл себя чуточку более рассудительно. Первая карточка была получена за разговоры – уже необязательно. Вторая вроде бы за симуляцию, хотя о какой симуляции речь, если Вилков дал жёлтую Обрадовичу за удар, то есть признал наличие удара. В общем, толком непонятно, был ли удалён Ланин за задержку или за симуляцию, но без него команда сразу пропустила и отыграться не смогла.
Бернард Бериша («Ахмат»)
Атакующая игра «Урала» предельно проста: нужно доставить мяч на правый фланг и навесить на Бикфалви. Понятное дело, что Ледяхов наверняка акцентировал внимание на румынском короле штрафной площадке, которого нужно держать хоть втроём. Однако Бериша не сильно озаботился наличием рядом с собой Эрика: он просто бросил румына, отошёл от него и смотрел, как свободный Бикфалви забивает очередной гол. Просто вопиющая беспечность и недисциплинированность.
Болельщики «быков» радовались отъезду Фёдора Смолова и шансу для воспитанника клуба, но сперва Ваня проиграл конкуренцию за место в составе Ари, а когда бразильский россиянин самоустранился, выдал очень слабый матч с «Оренбургом». Защитники соперники «съели» Игнатьева, а запомнился Иван удивительно бездарно пробитым штрафным (мяч попал сопернику в бедро – ни перекинуть стенку, ни под ней так не пройти) и промахом мимо мяча с убойной позиции. Ладно хоть мяч докатился до Шапи, который вогнал его в сетку.
Бело-голубые провели первый тайм игры со «Спартаком» на редкость ужасно, так даже матчи и тренеров не сливают. Случилось всё это в не особо подходящий момент: момент активизации внутренних течений в клубе против Хохлова. Тренер оказался не в состоянии объяснить детские ошибки игроков, но если они будут продолжаться, Роман Широков вряд ли будет поддерживать тренера.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
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Фото: РИА Новости/Александр Вильф, ФК «Оренбург», ФК «Крылья Советов»
Вратарь: Александр Максименко («Спартак»)
У спартаковских болельщиков случился ядерный взрыв в комментариях под оценками дерби. Выяснилось, что если вратарь отбил больше, чем привёз, значит он автоматически должен быть вне всякой критики. Болельщики верят, что психика молодого голкипера будет сломана только в том случае, если на Русфутболе ему поставят двойку. Они бросаются вспоминать «косяки» Акинфеева и считают, что если ошибался Игорь, то про ошибки других не нужно даже заикаться.
Но нет, с чужой половины поля в чемпионате России пропускают не то что не каждый тур, а не каждый сезон, не каждое 10-летие, поэтому позиции Максименко в сборной неудачников тура безальтернативны.
Защитники:
Алексей Сутормин («Оренбург»)
Многим будет решительно непонятно, что же делает один из активнейших игроков матча с «Краснодаром», но у нас не сборная худших игроков тура, а сборная неудачников. Под это определение Сутормин вполне попадает: в концовке первого тайма Алексей загубил созданный Козловым шикарный момент сделать счёт 2:0, а в концовке устал, потерял концентрацию и проспал прямого оппонента на дальней штанге. Ойеволе пришлось выдёргиваться для подстраховки, из-за чего возникла пустая зона, из которой «Краснодар» лишил «Оренбург» двух очков.
Александр Денисов («Арсенал»)
Центральным защитникам туляков тяжко: Гия Григалава был удалён за руку в матче с ЦСКА, за аналогичное нарушение заменявшего его Денисова был назначен победный пенальти «Ростова». Причём Денисову ну совсем не повезло: мяч нашёл руку в падении, убрать её Александр никак не мог.
Урош Спайич («Краснодар»)
С ролью сменщика Гранквиста балканский защитник справляется своеобразно. К своей уже богатой коллекции ошибок и привозов Спайич в Оренбурге добавил жемчужину: удар собственного вратаря с последующим голом и травмой голкипера. Козлов с 20 сантиметров добил мяч в ворота, а Крицюка пришлось менять. О других многочисленных ошибках защитника, который вообще не справлялся с Козловым, говорить уже и не стоит.
Тони Шуньич («Динамо»)
Серб и босниец в этом туре были достойны друг друга: Шуньич своего тёзку и однофамильца Шунина не травмировал, но пенальти в его ворота привёз на ровном месте. Просто кошмар.
Боян Йокич («Уфа»)
Именно капитан уфимцев проиграл борьбу за мяч перед тем, как он от Пауревича залетел в ворота Беленова. Вскоре словенец допустил проход Смольникова по флангу, завершившийся опасным ударом Дзюбы. Ну а во втором тайме Йокич просто психанул, врезал Ерохину локтем, а затем и головой. При плотном графике «Уфы» потеря незаменимого левого латераля особенно тяжела для команды.
Полузащитники:
Абдул Азиз Теттех («Динамо»)
Динамовцы пытались выходить из обороны через ганского опорника, но коллега Калёнов справедливо заметил: лучшее, что мог сделать для команды Теттех – удалиться в начале встречи, как в Туле. Количество обрезов просто шокировало.
Иван Пауревич («Уфа»)
Хорвату не повезло с отскоком мяча в собственные ворота. После автогола он пытался помочь команде отыграться, но на 58-й минуте высоченный Иван зачем-то отправился подавать угловой и во время удачного розыгрыша не успел выйти из офсайда – гол был отменён. На 71-й Пауревич нанёс удар с подбора из убойной позиции, но сотряс сетку с внешней стороны. На 79-й из-за того, что хорват заснул на поле и не принял пас, «Уфа» чуть не пропустила третий.
Олег Ланин («Крылья Советов»)
В адрес Михаила Вилкова сказано много чего неприятного – и по делу. Однако Ланин всё равно мог не нарваться на удаление, если бы вёл себя чуточку более рассудительно. Первая карточка была получена за разговоры – уже необязательно. Вторая вроде бы за симуляцию, хотя о какой симуляции речь, если Вилков дал жёлтую Обрадовичу за удар, то есть признал наличие удара. В общем, толком непонятно, был ли удалён Ланин за задержку или за симуляцию, но без него команда сразу пропустила и отыграться не смогла.
Бернард Бериша («Ахмат»)
Атакующая игра «Урала» предельно проста: нужно доставить мяч на правый фланг и навесить на Бикфалви. Понятное дело, что Ледяхов наверняка акцентировал внимание на румынском короле штрафной площадке, которого нужно держать хоть втроём. Однако Бериша не сильно озаботился наличием рядом с собой Эрика: он просто бросил румына, отошёл от него и смотрел, как свободный Бикфалви забивает очередной гол. Просто вопиющая беспечность и недисциплинированность.
Нападающий: Иван Игнатьев («Краснодар»)
Болельщики «быков» радовались отъезду Фёдора Смолова и шансу для воспитанника клуба, но сперва Ваня проиграл конкуренцию за место в составе Ари, а когда бразильский россиянин самоустранился, выдал очень слабый матч с «Оренбургом». Защитники соперники «съели» Игнатьева, а запомнился Иван удивительно бездарно пробитым штрафным (мяч попал сопернику в бедро – ни перекинуть стенку, ни под ней так не пройти) и промахом мимо мяча с убойной позиции. Ладно хоть мяч докатился до Шапи, который вогнал его в сетку.
Тренер: Дмитрий Хохлов («Динамо»)
Бело-голубые провели первый тайм игры со «Спартаком» на редкость ужасно, так даже матчи и тренеров не сливают. Случилось всё это в не особо подходящий момент: момент активизации внутренних течений в клубе против Хохлова. Тренер оказался не в состоянии объяснить детские ошибки игроков, но если они будут продолжаться, Роман Широков вряд ли будет поддерживать тренера.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
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Фото: РИА Новости/Александр Вильф, ФК «Оренбург», ФК «Крылья Советов»
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