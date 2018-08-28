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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Дзагоев вслед за Дзюбой озвучил навигатор
Официальный сайт ЦСКА сообщает, что полузащитник команды Алан Дзагоев стал официальным голосом сервиса для автомобилистов Яндекс.Навигатор:
- Теперь все желающие смогут быстро добраться до своей цели вместе с Аланом, который не только будет уверенно вести каждого пользователя этих систем по маршруту, но и порадует любителей спорта, и в первую очередь болельщиков ЦСКА, фирменными футбольными "фишками" и выражениями, – говорится в обращении пресс-службы армейцев.
В начале августа пользователи получили возможность установить озвучку от другого представителя сборной России Артема Дзюбы.
- Теперь все желающие смогут быстро добраться до своей цели вместе с Аланом, который не только будет уверенно вести каждого пользователя этих систем по маршруту, но и порадует любителей спорта, и в первую очередь болельщиков ЦСКА, фирменными футбольными "фишками" и выражениями, – говорится в обращении пресс-службы армейцев.
В начале августа пользователи получили возможность установить озвучку от другого представителя сборной России Артема Дзюбы.
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