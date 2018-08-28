Твитер "Енисея" намекнул на судейскую ошибку в пользу "Крыльев"

Вратарь Виталий Денисов совершает серию сейвов и спасает «Крылья»! pic.twitter.com/HqVdDLk8NW — ФК «Енисей» (@FCEnisey) August 28, 2018

В игре "Енисей" - "Крылья Советов" (1:0) разгорелся судейский скандал, в результате которого в заочную перепалку вступили главный тренер самарцев Андрей Тихонов и глава судейства РФС Александр Егоров. Главный арбитр встречи Михаил Вилков не поставил пенальти в ворота хозяев встречи и ошибочно (это уже сегодня признал Егоров) удалил полузащитника "Крыльев" Ланина.Официальный твитер "Енисея" намекнул, что Вилков ошибался не только в их пользу, опубликовав видео суматохи во вратарской с попаданием мяча в руку защитнику "Крыльев" Виталию Денисову.