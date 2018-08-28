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Твитер "Енисея" намекнул на судейскую ошибку в пользу "Крыльев"

В игре "Енисей" - "Крылья Советов" (1:0) разгорелся судейский скандал, в результате которого в заочную перепалку вступили главный тренер самарцев Андрей Тихонов и глава судейства РФС Александр Егоров. Главный арбитр встречи Михаил Вилков не поставил пенальти в ворота хозяев встречи и ошибочно (это уже сегодня признал Егоров) удалил полузащитника "Крыльев" Ланина.

Официальный твитер "Енисея" намекнул, что Вилков ошибался не только в их пользу, опубликовав видео суматохи во вратарской с попаданием мяча в руку защитнику "Крыльев" Виталию Денисову.

Теги: Енисей Крылья Советов Денисов В.
Сегодня, 15:10
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№7 Написал: afelayz Россия, Красноярск (Сегодня, 16:46) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Sergeevich
В последнем ударе?
Так там явно плечо, о чем вообще разговор.

Перед ударом в плечо!

Меня удивляют эти эксперты! Гонят на судей, а сами с повтором не могут игру рукой увидеть.
Регистрация: 8.08.2016 [жалоба]
№6 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 16:40) #
  • 0
  •  (0)

Мяч аоподает в руку попал,но с такого расстояния сложно увернуться
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
№5 Написал: Sergeevich (Сегодня, 16:03) #
  • -2
  •  (2)

Сибирячок,
А вы всегда к словам придираетесь?)
Ну пусть будет плечевой сустав, этой частью тела играть можно.
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
№4 Написал: Сибирячок (Сегодня, 15:56) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Sergeevich
Romgus,
В последнем ударе?
Так там явно плечо, о чем вообще разговор.

Что такое плечо? Загугли, патологоанатом.

Плечевая кость – эта кость, которая находится между локтем и надплечьем. иногда плечом называют часть тела, которая находится между шеей и плечевым суставом, но это неправильно: плечо на самом деле располагается ниже.


Как ты думаешь, игра частью руки от локтя и выше карается пенальти? Особенно , когда мяч летит в створ.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№3 Написал: Sergeevich (Сегодня, 15:49) #
  • -2
  •  (4)

Romgus,
В последнем ударе?
Так там явно плечо, о чем вообще разговор.
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
№2 Написал: Romgus Самара (Сегодня, 15:40) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Крылья Сов»
Цитата: Sergeevich
А что там было? По этому видео не очевидно.

типа в руку Денисову попал
Регистрация: 2.09.2013 [жалоба]
№1 Написал: Sergeevich (Сегодня, 15:33) #
  • -2
  •  (2)

А что там было? По этому видео не очевидно.
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
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