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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Анзор Кавазашвили: невызов Смолова, на мой взгляд, был ожидаем
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поступил правильно, обновив состав команды после чемпионата мира 2018 года. Такое мнение высказал двукратный чемпион СССР, полуфиналист чемпионата мира по футболу 1966 года Анзор Кавазашвили.
"На мой взгляд, Станислав Черчесов принял правильное решение - выставить экспериментальный состав на ближайшие матчи. Это первый шаг к обновлению и омоложению состава. Очень важно, чтобы перед началом чемпионата Европы не пришлось вызывать футболистов, которым уже под 40 лет. Поэтому давайте посмотрим и подождем, что из этого выйдет", - цитирует Кавазашвили ТАСС
Нападающий Федор Смолов и вратарь Игорь Акинфеев не вошли в состав сборной России.
"С одной стороны, это передышка для вратаря, с другой, первый сигнал о том, что Игорь совсем скоро может завершить карьеру. Нужно обновлять состав, но в данный момент никакого сюрприза в этом нет", - добавил Кавазашвили.
"Невызов Смолова, на мой взгляд, был ожидаем, думаю, что это решение в какой-то мере пойдет ему на пользу. Если бы он подошел к прошедшему чемпионату мира более ответственно и занимался делом, то сборная вполне могла бы войти в список четырех лучших команд мира. Сейчас он играет за "Локомотив", действующего чемпиона России, но вот будет ли он играть там лучше, это большой вопрос", - заключил собеседник.
"На мой взгляд, Станислав Черчесов принял правильное решение - выставить экспериментальный состав на ближайшие матчи. Это первый шаг к обновлению и омоложению состава. Очень важно, чтобы перед началом чемпионата Европы не пришлось вызывать футболистов, которым уже под 40 лет. Поэтому давайте посмотрим и подождем, что из этого выйдет", - цитирует Кавазашвили ТАСС
Нападающий Федор Смолов и вратарь Игорь Акинфеев не вошли в состав сборной России.
"С одной стороны, это передышка для вратаря, с другой, первый сигнал о том, что Игорь совсем скоро может завершить карьеру. Нужно обновлять состав, но в данный момент никакого сюрприза в этом нет", - добавил Кавазашвили.
"Невызов Смолова, на мой взгляд, был ожидаем, думаю, что это решение в какой-то мере пойдет ему на пользу. Если бы он подошел к прошедшему чемпионату мира более ответственно и занимался делом, то сборная вполне могла бы войти в список четырех лучших команд мира. Сейчас он играет за "Локомотив", действующего чемпиона России, но вот будет ли он играть там лучше, это большой вопрос", - заключил собеседник.
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