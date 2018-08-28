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Шамиль Газизов: Тилль в "Уфе"? Пока рано об этом говорить

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал информацию о том, что полузащитник "Прогреса" Оливье Тилль в ближайшее время может стать игроком клуба из Башкирии.

"Пока рано об этом говорить, давайте отложим вопрос до завтра или хотя бы до сегодняшнего вечера", - цитирует Газизова "Спорт-Экспресс".
Теги: Газизов Уфа
Сегодня, 16:31
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№1 Написал: Volf (Сегодня, 16:59) #
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Регистрация: 30.11.2016 [жалоба]
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