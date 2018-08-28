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На матч "Ростов" - "Рубин" продано 30 000 билетов

На матч 6-го тура чемпионата России "Ростов" – "Рубин" продано 30 00 билетов.

В связи с высоким спросом принято решение открыть четвертый ярус Северной трибуны "Ростов-Арены".

Стоимость билетов варьируется от 150 до 1200 рублей. Билеты категории VIP продаются по цене до 10 000 рублей.

ФК "Ростов"
Теги: Ростов Рубин
Сегодня, 17:06
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№1 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 17:40) #
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Болеет за:
«Ростов»
Пока очень мало, на матче должно быть не менее 42-43 тысяч! Ведь будут играть новый состав Ростова со старым (Джанаев, Навас, Кудряшов, Гранат?, Сорокин, Могилевец, Бухаров, Азмун, Полоз, лишь Байрамян играть не будет по условиям аренды). Интрига бешеная.
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
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