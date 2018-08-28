На матч "Ростов" - "Рубин" продано 30 000 билетов

На матч 6-го тура чемпионата России "Ростов" – "Рубин" продано 30 00 билетов.В связи с высоким спросом принято решение открыть четвертый ярус Северной трибуны "Ростов-Арены".Стоимость билетов варьируется от 150 до 1200 рублей. Билеты категории VIP продаются по цене до 10 000 рублей.