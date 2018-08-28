Рамиль Шейдаев вызван в сборную Азербайджана

Нападающий "Крыльев Советов" Рамиль Шейдаев получил вызов в сборную Азербайджана.Азербайджанцы 7 сентября сыграют дома с Косово, а 10 сентября - в гостях с Мальтой, в рамках розыгрыша Лиги наций.В расположение сборной Шейдаев отправится 2 сентября.