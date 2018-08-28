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Завтра Погребняк станет игроком "Урала"

Завтра "Урал" подпишет контракт с 34-летним нападающим Павлом Погребняком.

Срок соглашения, скорее всего, будет рассчитан на год.

Сейчас футболист восстанавливается после травмы ахилла, которую он получил в апреле в составе "Тосно" в кубковом матче со "Спартаком". По всей видимости, форвард сможет вернуться на поле не раньше ноября.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Погребняк Урал
Сегодня, 19:22
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