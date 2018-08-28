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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Назначен арбитр на центральный матч 6-го тура "Зенит" - "Спартак"
Матч 6-го тура чемпионата России между "Зенитом" и "Спартаком" будет обслуживать арбитр Владимир Москалев из Воронежа.
Ассистентами Москалева будут Алексей Воронцов (Ярославль) и Алексей Стипиди (Краснодар). Резервным судьей назначен Алексей Сухой (Люберцы). Инспектор матча - Александр Гвардис (Калининград).
Встреча состоится в воскресенье, 2 сентября, в Санкт-Петербурге.
РФС
Ассистентами Москалева будут Алексей Воронцов (Ярославль) и Алексей Стипиди (Краснодар). Резервным судьей назначен Алексей Сухой (Люберцы). Инспектор матча - Александр Гвардис (Калининград).
Встреча состоится в воскресенье, 2 сентября, в Санкт-Петербурге.
РФС
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