Назначен арбитр на центральный матч 6-го тура "Зенит" - "Спартак"

Матч 6-го тура чемпионата России между "Зенитом" и "Спартаком" будет обслуживать арбитр Владимир Москалев из Воронежа.Ассистентами Москалева будут Алексей Воронцов (Ярославль) и Алексей Стипиди (Краснодар). Резервным судьей назначен Алексей Сухой (Люберцы). Инспектор матча - Александр Гвардис (Калининград).Встреча состоится в воскресенье, 2 сентября, в Санкт-Петербурге.