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Назначен арбитр на центральный матч 6-го тура "Зенит" - "Спартак"

Матч 6-го тура чемпионата России между "Зенитом" и "Спартаком" будет обслуживать арбитр Владимир Москалев из Воронежа.

Ассистентами Москалева будут Алексей Воронцов (Ярославль) и Алексей Стипиди (Краснодар). Резервным судьей назначен Алексей Сухой (Люберцы). Инспектор матча - Александр Гвардис (Калининград).

Встреча состоится в воскресенье, 2 сентября, в Санкт-Петербурге.

РФС
Теги: Спартак Зенит
Сегодня, 19:28
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(1)
№16 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 20:07) #
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online

Цитата: igorspartak
тебе скинуть телефон когда в питер приеду

Лучше атрибутику накинь.
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
№15 Написал: yuri спб (Сегодня, 20:02) #
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online

Цитата: oksva
Надеюсь , после игры ни у кого поводов для жалоб не будет . Я за честный футбол .

Ну если даже не взирая на разгром 5-1 кое-кто из мясного цеха нашел повод поскулить , что может помешать на этот раз? Сильно сомневаюсь в искренности мяса.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№14 Написал: Победоносный Зенит Санкт-Петербург (Сегодня, 20:02) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Чем Вилков не устроил всё понятно . Почитайте на чемпионате статью «Зенит» — «Спартак» без Вилкова. Закат культового судьи. Там всё очень подробно расписано про все свиночпоки.


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
№13 Написал: SVN (Сегодня, 20:02) #
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online

Цитата: Kolpino2
Цитата: utekay
сомневаюсь confused с такой-то фамилией...свин латентный

А резервный так и вообще из люберов.

и?
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№12 Написал: igorspartak Тверь (Сегодня, 20:01) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Skyline
ждем балет от негров

дешевка ты же обещал а всем бить,тебе скинуть телефон когда в питер приеду мразота


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Вера.Россия и "Спартак"
Регистрация: 7.02.2012 [жалоба]
№11 Написал: oksva Спб (Сегодня, 19:59) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Вот вообще как то " фиолетово " кто будет судить . Любой может " наплужить " , а может нет . Надеюсь , после игры ни у кого поводов для жалоб не будет . Я за честный футбол .


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016 [жалоба]
№10 Написал: igorspartak Тверь (Сегодня, 19:59) #
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
Цитата: Svetliykenig
Все будет по чесноку?

сомневаюсь confused с такой-то фамилией...свин латентный

соломку стелешь вонючий


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Вера.Россия и "Спартак"
Регистрация: 7.02.2012 [жалоба]
№9 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 19:54) #
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online

Цитата: utekay
сомневаюсь confused с такой-то фамилией...свин латентный

А резервный так и вообще из люберов.
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
№8 Написал: utekay Россия (Сегодня, 19:52) #
  • -6
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Svetliykenig
Все будет по чесноку?

сомневаюсь confused с такой-то фамилией...свин латентный


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№7 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 19:47) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
пеналей в этом году еще не давал
My Webpage
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
№6 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 19:42) #
  • -5
  •  (11)
online
Болеет за:
«Зенит»
ждем балет от негров


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Манчини в отставку
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
№5 Написал: пушкин спб (Сегодня, 19:40) #
  • -7
  •  (11)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Svetliykenig
Все будет по чесноку?

А х.. знает, для меня все судьи на одно лицо, кто это такой, как он судит, грешён или не грешён, по барабану.
А вот свиньи тебе сейчас не только ответят, но и дадут полную характеристику: когда и кем благословлён на этот матч.


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У нас в стране два чемпиона, один настоящий, второй спартак.
Регистрация: 14.11.2012 [жалоба]
№4 Написал: Svetliykenig Калининград (Сегодня, 19:37) #
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  •  (0)
Болеет за:
«Крылья Сов»
Все будет по чесноку?
Регистрация: 18.08.2018 [жалоба]
№3 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 19:34) #
  • -2
  •  (6)

А Сухой (резервный) - это сук от Сухины?


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От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008 [жалоба]
№2 Написал: acetophenon Пискарёвка (Сегодня, 19:32) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
VAR - будет?
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
№1 Написал: yuri спб (Сегодня, 19:30) #
  • -6
  •  (10)
online

В ожидании кот. Щас придут почитатели борща и расскажут как все куплено.)


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
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