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Василий Уткин: "Зенит" – это братская могила многих молодых талантов

Футбольный комментатор Василий Уткин поделился мнением о трансферной политике петербургского "Зенита".

"Тренд в сторону поиска молодых футболистов просматривается, например, у "Спартака", ЦСКА, "Рубина". А "Зенит" этим не занимается совершенно. "Зенит" находится в положении клуба, который может купить любого футболиста, которого вырастит другой клуб. Может быть, за исключением "Спартака", хотя Дзюбу, например, "Зенит" купил. У каждого своя стратегия, ничего не попишешь. Где-то там на скамейке, в глубине, сидит Магомед Оздоев, я прошу не забывать.

Кутепов может перейти в "Зенит"? А кто ж его отпустит-то? Вообще, "Зенит" — это могила многих молодых талантов. Путем Новосельцева может пойти любой человек. Там братская могила, извините меня, пожалуйста.

Вы вспомните, пожалуйста, когда такое было, чтобы "Зенит" овацией встречал гол в собственные ворота от игрока, некогда связанного с "Зенитом". Я имею в виду гол Шатова, когда он был в аренде в "Краснодаре". Это скандал из скандалов для администрации клуба, для того, что называется хоть каким-то стратегическим кадровым расчетом. Это просто скандал! Стыдоба и позор, что в клубе так ведут кадровую политику, ни в чем не разбираясь абсолютно.

Вы понимаете, если бы дело касалось, допустим, закупок на производстве сырьевых, каких-то поставок… Если бы на какой-то завод поставили сырье или запчасти уровня, как в "Зенит" купили Оздоева и Заболотного, это было бы уголовное дело! Это просто я не знаю даже что, это не вписывается ни в какие рамки. Я сейчас не о футболистах говорю, а говорю о тех, кто их приобрел.

Как вы можете не помнить простейшие вещи? Это всеми принято, это совершенно открытая история: "Зенит" собирался приобрести Смолова, нашел деньги, сторговался с "Краснодаром", сделка была на мази. В последний момент "Зенит" сказал, что нет денег, и через три купил Набиуллина и Оздоева на сумму чуть больше. Набиуллина и Оздоева!" — сказал Уткин в эфире "Эхо Спорт".

Sport24
Теги: Уткин Зенит
Сегодня, 19:42
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12
(2)
№12 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 20:08) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
про пердрошу то ответите?
Цитата: Пивовед
денег некуда девать было ?


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Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
№11 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 20:08) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Zamba
Цитата: Пивовед
накуя тогда брали ?

помощь бердыевским дельцам, мы ж их только на плаву и удержали, а то б болтались, как анжи


то есть, ты подтверждаешь, что это была афера в составе группы лиц по предварительному сговору.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№10 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 20:06) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Пивовед
накуя тогда брали ?

помощь бердыевским дельцам, мы ж их только на плаву и удержали, а то б болтались, как анжи


--------------------
Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
№9 Написал: mongolor СПБ (Сегодня, 20:05) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Конечно, Вася, Вася, Вася ну, кто его не знает?! Е-е!..)
Регистрация: 24.04.2009 [жалоба]
№8 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 20:04) #
  • +2
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Zamba
новосельцев и талант это как же мозг жиром заплыть должен

накуя тогда брали ?
денег некуда девать было ?
бабло карман жгло?

когда-нибудь СКР заинтересуется трансферными делишками зеньки- вешайтесь тогда..

то, что останется на свободе и отмажется от посадок,- будет заниматься развитием футбола в Колпино.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№7 Написал: QoshaK Екатеринбург (Сегодня, 20:03) #
  • -4
  •  (6)
online

Дзюбу болельщики в Спартаке гнобили всегда, причем не по делу. А сейчас пишут мол за бабки подался.Смешно!
Регистрация: 27.09.2015 [жалоба]
№6 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 20:02) #
  • -3
  •  (3)
online

Что-то Василий с денег от ЧМ с коксом переборщил. Шатов у него игрок, "некогда связанный с Зенитом", Дзюбу, Зенит, купил, типа. А за сколько? Оно, конечно, можно сказать, что купил душу Дзюбы, но речь-то в контексте именно о трансфере.
В общем, в плане познаний футбольной кухни Василий обычный диванный болельщик, не любящий Зенит. Какой из него комментатор? По блату работает и то недолго. Лучше, наверное, ему в кино сниматься. Актером второго плана.
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
№5 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 20:01) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
только в России 25 летний лоб считается молодым талантом


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Манчини в отставку
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
№4 Написал: SVN (Сегодня, 20:00) #
  • 0
  •  (4)
online

Дзюбу Зенит не покупал Василий,контракт в Спартаке для него был 3 млн,а в Зените 3.3,вот и вся любовь.Человек выбрал деньги.
Дзюбе 30 лет,2 года осталось по контракту,в 32 его от туда выкинут,как и Андрюху Аршавина(лучшего игрока в истории Зенита).
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№3 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 19:52) #
  • -4
  •  (12)
online
Болеет за:
«Зенит»
хотя Дзюбу, например, "Зенит" купил

типичное, хайли лайкли, когда это мы Дзюбу покупали? Он сам пришел

молодых талантов. Путем Новосельцева может пойти любой человек

новосельцев и талант scream это как же мозг жиром заплыть должен

Цитата: maradona72
Заболотного, это было бы уголовное дело!

лучше заболотного за лям, чем педрошей за 12, а ханни там сколько?


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Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
№2 Написал: yuri спб (Сегодня, 19:48) #
  • -6
  •  (12)
online

Карл, не так давно , намедни , Набиуллин воскрес из братской могилы и играл.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№1 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 19:47) #
  • +3
  •  (9)
online

Вы понимаете, если бы дело касалось, допустим, закупок на производстве сырьевых, каких-то поставок… Если бы на какой-то завод поставили сырье или запчасти уровня, как в "Зенит" купили Оздоева и Заболотного, это было бы уголовное дело!
laughing


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008 [жалоба]
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