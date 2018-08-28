Квинси Промес: я следовал за мечтой. Бог сделал все остальное

Полузащитник "Спартака" Квинси Промес опубликовал цитату, которая может быть намеком на уход из клуба. Ранее сообщалось, что футболистом активно интересуется "Севилья"."Я следовал за мечтой. Бог сделал все остальное", – написал голландец.