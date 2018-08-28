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Квинси Промес: я следовал за мечтой. Бог сделал все остальное

Полузащитник "Спартака" Квинси Промес опубликовал цитату, которая может быть намеком на уход из клуба. Ранее сообщалось, что футболистом активно интересуется "Севилья".

"Я следовал за мечтой. Бог сделал все остальное", – написал голландец.

Just followed my dream, God did the rest! ??

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Теги: Промес Спартак
Сегодня, 21:01
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№10 Написал: GPS (Сегодня, 22:10) #
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online

Цитата: wir sind die besten
но то, что стихами-зачет!

Сразу видно диванного глора...
Вам на каждом матче это "цитируют". С того самого момента, как вас из пердива админресурс вытащил..))))
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
№9 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 21:57) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: GPS
Цитата: wir sind die besten
приезжай 2 сентября в Питер, гостем ...

Мы к вам приедем..
Мы вас отпиzдим..
Вы в рот еб@ли
Вонючий Питер!

Грубо, некультурно...из какого колхоза звонишь... "Масква", аль подале бушь?smile но то, что стихами-зачет! Приезжайте, по осени мы Вас особо любим! smile
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
№8 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 21:45) #
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"Промес опубликовал цитату, которая может быть намеком"

А может и не быть.

Ну, неймется Квинса толкнуть. А кому неймется, а?


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От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008 [жалоба]
№7 Написал: GPS (Сегодня, 21:36) #
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  •  (5)
online

Цитата: wir sind die besten
приезжай 2 сентября в Питер, гостем ...

Мы к вам приедем..
Мы вас отпиzдим..
Вы в рот еб@ли
Вонючий Питер!
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
№6 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 21:28) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Скажи по русски...когда свалишь? 3 дня осталось...приезжай 2 сентября в Питер, гостем ... smile
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
№5 Написал: GPS (Сегодня, 21:23) #
  • -1
  •  (3)
online

Цитата: Sergey Nasirov_2
а можно просто мечтать.

При всем уважении, но "мечтать" - это не действие, коим является "следование мечте".
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
№4 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 21:19) #
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Колян Безмолвный,
Можно следовать по-разному . Можно делать для этого нужные действия,а можно просто мечтать. Или делать,но не достаточно.
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
№3 Написал: GPS (Сегодня, 21:05) #
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  •  (8)
online

25 и процент с перепродажи - вопрос закрыт. Никак иначе.
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
№2 Написал: anonymous (Сегодня, 21:04) #
  • +3
  •  (9)
online

это он про Спартак в котором с детства хотел играть
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№1 Написал: Колян Безмолвный (Сегодня, 21:04) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Многие следуют мечте но видимо Бог делает не для всех!
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
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