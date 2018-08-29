"Динамо" может подписать экс-форварда "Уфы"

В сферу интересов московского "Динамо" попал бывший форвард "Уфы" Фатаи, покинувший клуб в этом месяце.Бело-голубые рассматривают возможность подписания 28-летнего нигерийца.За два года в 46 матчах за "Уфу" Фатаи забил 6 голов.