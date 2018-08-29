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"Динамо" может подписать экс-форварда "Уфы"

В сферу интересов московского "Динамо" попал бывший форвард "Уфы" Фатаи, покинувший клуб в этом месяце.

Бело-голубые рассматривают возможность подписания 28-летнего нигерийца.

За два года в 46 матчах за "Уфу" Фатаи забил 6 голов.
Теги: Динамо Уфа
Сегодня, 09:07
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№2 Написал: sergey3709 (Сегодня, 09:42) #
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Своих игроков достаточно.А чья инициатива то?
Регистрация: 26.01.2017 [жалоба]
№1 Написал: студия дускай (Сегодня, 09:24) #
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удачи ему но не против уфы)
Регистрация: 13.08.2018 [жалоба]
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