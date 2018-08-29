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"Уфа" собирается объявить имя новичка команды

Как стало известно "Спорт-Экспрессу", "Уфа" планирует объявить о переходе полузащитника "Прогреса" Оливера Тилла уже сегодня

Ожидается, что башкирский клуб сообщит о сделке во второй половине дня. Игроку осталось пройти медицинское обследование. Соглашение с ним будет рассчитано на четыре года.
Теги: Уфа Прогрес Томаров
Сегодня, 10:09
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№1 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 10:22) #
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Болеет за:
«Спартак»
парень удачно продал себя в еврокубках.
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
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