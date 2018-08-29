Александр Мостовой: хотел бы поиграть на "Открытие Арене" в красно-белой майке

Бывший полузащитник "Спартака" и сборной России Александр Мостовой, которому 22 августа исполнилось 50 лет, побывал в музее "красно-белых" и поделился своими впечатлениями от увиденного:– Я много раз про него слышал, и вот, наконец, побывал. Потрясающе! В пятерку лучших футбольных музеев он точно входит. А я, поверьте, много где побывал. Впечатления сильные. Особенно волнительным был момент, когда меня подвели к стенду со всеми игроками, когда-либо игравшими в красно-белой форме, я ввел свою фамилию, и на экранах появились мои старые фотографии, видео голов в моем исполнении.– Я несколько раз работал на этом стадионе в роли комментатора. Но теперь впервые увидел домашнюю раздевалку, вышел к полю. Шикарная арена! Конечно, любой ветеран, когда появляется что-то новое и лучшее (а оно всегда появляется), представляет себя на месте нынешних игроков. И мне хотелось бы поиграть на таком стадионе в красно-белой майке. А еще не отказался бы скинуть лет 20! - приводит слова бывшего игрока пресс-служба клуба.фото: soccernews.ru