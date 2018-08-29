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Александр Мостовой: хотел бы поиграть на "Открытие Арене" в красно-белой майке

Александр Мостовой: хотел бы поиграть на "Открытие Арене" в красно-белой майке

Бывший полузащитник "Спартака" и сборной России Александр Мостовой, которому 22 августа исполнилось 50 лет, побывал в музее "красно-белых" и поделился своими впечатлениями от увиденного:

– Я много раз про него слышал, и вот, наконец, побывал. Потрясающе! В пятерку лучших футбольных музеев он точно входит. А я, поверьте, много где побывал. Впечатления сильные. Особенно волнительным был момент, когда меня подвели к стенду со всеми игроками, когда-либо игравшими в красно-белой форме, я ввел свою фамилию, и на экранах появились мои старые фотографии, видео голов в моем исполнении.

– Как вам "Открытие Арена" в целом?

– Я несколько раз работал на этом стадионе в роли комментатора. Но теперь впервые увидел домашнюю раздевалку, вышел к полю. Шикарная арена! Конечно, любой ветеран, когда появляется что-то новое и лучшее (а оно всегда появляется), представляет себя на месте нынешних игроков. И мне хотелось бы поиграть на таком стадионе в красно-белой майке. А еще не отказался бы скинуть лет 20! - приводит слова бывшего игрока пресс-служба клуба.

фото: soccernews.ru
Теги: Спартак Мостовой
Сегодня, 12:45
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№2 Написал: Николай Вакрапов (Сегодня, 14:44) #
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online

нарoд, недавнo нашел yникальный cпоcоб как быcтро накачать преcc [и другие мышцы] без физичесkих уcилий, диет и прочей лабyды. Пoсле двух недель использования миостиmулятора убрал пивное пyзу и начали прocтупать kубики, пoдkачал бицепc и нoги, а жена убрала в талии парy cантиmетров и cделала краcивый живoт. Дa и приkoл что нe надo ничeгo дeлать прocTo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocoб похyдеть и подkaчатьcя, да и cтoит kопейки! Вoт здеcь я o нем и вычитал---- https://utka.su/LjnFy
Регистрация: 29.08.2018 [жалоба]
№1 Написал: Schweinsteiger (Сегодня, 14:15) #
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Болеет за:
«Спартак»
30 летний Мост тащил бы нехуево


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Кепончег УЕФА
Регистрация: 5.11.2010 [жалоба]
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