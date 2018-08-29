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Чико Флорес: мы постараемся показать максимум, чтобы привезти очки

Защитник казанского "Рубина" рассказал о своих ожиданиях от 6-го тура чемпионата России, в котором "Рубин" встретится с "Ростовом", а также поделился тем, как проходит его адаптация в чемпионате России:

– Я старался адаптироваться как можно быстрее с самого начала как к чемпионату, так и к тому, что просит тренер, к его требованиям, к его манере игры. Те матчи, которые я уже отыграл, помогли мне понять, как нужно правильно прессинговать, тактически располагаться, и посмотреть какие именно соперники в российском чемпионате. Со своей стороны я стараюсь как можно быстрее адаптироваться, и единственное, что также могу отметить, к сожалению, в последних матчах мы потеряли очки. Я стараюсь всегда тренироваться на максимуме, приносить максимальную пользу команде и улучшать свои игровые качества.

– Как команда готовится к следующему матчу?

– С того момента, как мы отыграли матч с ЦСКА, сразу начали готовиться к "Ростову". Это достаточно хорошо организованная команда, отлично обороняется, отлично прессингует. Команда очень быстро убегает в контратаки и быстро возвращается после своих контратак в оборону. Действительно сложный соперник. Со своей стороны мы постараемся показать свой максимум, чтобы привезти домой очки, – приводит слова футболиста официальный сайт "Рубина".
Теги: Флорес Ростов Рубин
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