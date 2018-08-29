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Мать Дмитрия Кириченко скончалась в возрасте 61 года

Мать старшего тренера "Уфы" Дмитрия Кириченко скоропостижно скончалась в возрасте 61 года.

"Футбольный клуб "Уфа" выражает глубокие и искренние соболезнования старшему тренеру нашей команды Дмитрию Кириченко и его близким в связи со скоропостижной смертью мамы, которая ушла из жизни 24 августа в возрасте 61 года. В этот трудный час мы с вами. Крепитесь", - говорится в сообщении на официальном сайте клуба.
Теги: Кириченко Уфа
Сегодня, 16:17
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№1 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 17:46) #
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Дмитрий ...соболезную...Сам такое пережил....держись....а потом эти ЕДИНОРОСЫ РАССУЖДАЮТ О ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЕ.....Очень МОЛОДАЯ МАМА...Дмитрий держись....


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016 [жалоба]
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