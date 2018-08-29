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Илья Жигулев перейдет в "Урал" на правах аренды

Полузащитник "Краснодара" Илья Жигулев перейдет в "Урал" до конца сезона на правах аренды, сообщает Sport24.

22-летний хавбек в сезоне-2018/19 выступал как за дубль "Краснодара" в ФНЛ, так и за основную команду в РПЛ. Всего он провел за две команды три матча, но результативными действиями не отметился.
Теги: Жигулев Урал Краснодар Трансферы
Сегодня, 17:04
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