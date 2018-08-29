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Александр Кокорин спародировал голос Дзагоева в навигаторе (видео)

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин в "сторис" выложил видео, на котором он едет в автомобиле и описывает маршрут голосом и интонацией полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева, который стал официальным голосом сервиса для автомобилистов "Яндекс.Навигатор".

Теги: Кокорин Дзагоев
Сегодня, 17:26
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№3 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 17:49) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: voron (CSKA)
А что не Дзюбу?

с Дзюбой они и так постоянно общаются, вот и отдыхает от него в машине


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Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
№2 Написал: voron (CSKA) Москва (Сегодня, 17:34) #
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Болеет за:
ЦСКА
А что не Дзюбу? или леща боится словить
Регистрация: 10.03.2012 [жалоба]
№1 Написал: yuri спб (Сегодня, 17:32) #
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online

)))


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
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Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
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