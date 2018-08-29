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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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14:54
Погребняк - в "Урале" (11)
Погребняк - в "Урале" (11)
14:27
«Спартак» никогда не проигрывал, «Зенит» скандалил из-за Кержакова. О судье, который заменит Вилкова на матче лидеров (14)
«Спартак» никогда не проигрывал, «Зенит» скандалил из-за Кержакова. О судье, который заменит Вилкова на матче лидеров (14)
13:59
Шиманьского не будет в ЦСКА (15)
Шиманьского не будет в ЦСКА (15)
13:47
"Зенит" вылетел в Норвегию (6)
"Зенит" вылетел в Норвегию (6)
13:08
Болельщик киевского "Динамо" написал игроку, что верит в победу, а после матча назвал команду г****м (12)
Болельщик киевского "Динамо" написал игроку, что верит в победу, а после матча назвал команду г****м (12)
10:46
Игнашевич: думал, в 39 не буду соответствовать уровню ЧМ. Но когда пригласили, не имел права отказаться (9)
Игнашевич: думал, в 39 не буду соответствовать уровню ЧМ. Но когда пригласили, не имел права отказаться (9)
09:57
Валерий Газзаев: у российских клубов есть все, чтобы успешно выступать на международной арене (3)
Валерий Газзаев: у российских клубов есть все, чтобы успешно выступать на международной арене (3)
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Фанаты киевского "Динамо" выбежали на дорожки перед сектором "Аякса". Стюарда ударили стулом (видео) (26)
Фанаты киевского "Динамо" выбежали на дорожки перед сектором "Аякса". Стюарда ударили стулом (видео) (26)
01:04
Радимов и Глушаков заключили пари на 10 кг корюшки и ведро раков на матчи "Зенита" и "Спартака" (23)
Радимов и Глушаков заключили пари на 10 кг корюшки и ведро раков на матчи "Зенита" и "Спартака" (23)
Александр Кокорин спародировал голос Дзагоева в навигаторе (видео)
Нападающий "Зенита" Александр Кокорин в "сторис" выложил видео, на котором он едет в автомобиле и описывает маршрут голосом и интонацией полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева, который стал официальным голосом сервиса для автомобилистов "Яндекс.Навигатор".
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