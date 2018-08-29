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Валерий Непомнящий: не знаю, какая у меня пенсия, но накопилось прилично

Сегодня Президент России Владимир Путин рассказал стране о пенсионной реформе. По словам известного российского футбольного тренера Валерия Непомнящего, за много лет у него, наверное накопилась приличная сумма.

"Когда оформлял пенсию, не помню, так как оформлял не сам. Наверное, в 60 лет, как все. Сколько получаю – не знаю, но знаю, что недавно повышали, наверное, за много лет прилично накопилось", - цитирует Непомнящего "Спорт-Экспресс".
Теги: Непомнящий
Сегодня, 18:16
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