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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Валерий Непомнящий: не знаю, какая у меня пенсия, но накопилось прилично
Сегодня Президент России Владимир Путин рассказал стране о пенсионной реформе. По словам известного российского футбольного тренера Валерия Непомнящего, за много лет у него, наверное накопилась приличная сумма.
"Когда оформлял пенсию, не помню, так как оформлял не сам. Наверное, в 60 лет, как все. Сколько получаю – не знаю, но знаю, что недавно повышали, наверное, за много лет прилично накопилось", - цитирует Непомнящего "Спорт-Экспресс".
"Когда оформлял пенсию, не помню, так как оформлял не сам. Наверное, в 60 лет, как все. Сколько получаю – не знаю, но знаю, что недавно повышали, наверное, за много лет прилично накопилось", - цитирует Непомнящего "Спорт-Экспресс".
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