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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Артем Дзюба: мной интересовались команды из середины турнирной таблицы АПЛ
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба рассказал, что получал предложения по трансферу от нескольких английских команд.
Две недели назад Дзюба сообщил, что он хотел после чемпионата мира уехать играть в Англию, но его "кинул" агент.
"Были разговоры с несколькими командами из Англии. Называть их смысла нет. Это, конечно, не лондонский "Арсенал". "Вест Бромвич"? Нет, чуть повыше, получше. Не низ, а середина [турнирной таблицы]. Интерес был. Надеюсь, еще есть.
Есть ли желание переехать? Это мечта любого. Посмотрим, как будет. Я не загадываю. Я сделал определенные шаги. Сейчас посмотрим, как дальше будет. Если останусь в "Зените" — супер. Если будет достойный вариант в Англии — тоже супер", — сказал Дзюба в интервью 433 TV.
Sport24
Две недели назад Дзюба сообщил, что он хотел после чемпионата мира уехать играть в Англию, но его "кинул" агент.
"Были разговоры с несколькими командами из Англии. Называть их смысла нет. Это, конечно, не лондонский "Арсенал". "Вест Бромвич"? Нет, чуть повыше, получше. Не низ, а середина [турнирной таблицы]. Интерес был. Надеюсь, еще есть.
Есть ли желание переехать? Это мечта любого. Посмотрим, как будет. Я не загадываю. Я сделал определенные шаги. Сейчас посмотрим, как дальше будет. Если останусь в "Зените" — супер. Если будет достойный вариант в Англии — тоже супер", — сказал Дзюба в интервью 433 TV.
Sport24
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