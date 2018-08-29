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Артем Дзюба: мной интересовались команды из середины турнирной таблицы АПЛ

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба рассказал, что получал предложения по трансферу от нескольких английских команд.

Две недели назад Дзюба сообщил, что он хотел после чемпионата мира уехать играть в Англию, но его "кинул" агент.

"Были разговоры с несколькими командами из Англии. Называть их смысла нет. Это, конечно, не лондонский "Арсенал". "Вест Бромвич"? Нет, чуть повыше, получше. Не низ, а середина [турнирной таблицы]. Интерес был. Надеюсь, еще есть.

Есть ли желание переехать? Это мечта любого. Посмотрим, как будет. Я не загадываю. Я сделал определенные шаги. Сейчас посмотрим, как дальше будет. Если останусь в "Зените" — супер. Если будет достойный вариант в Англии — тоже супер", — сказал Дзюба в интервью 433 TV.

Sport24
Теги: Дзюба Зенит
Сегодня, 18:26
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(3)
№14 Написал: DimonYA Одинцово (Сегодня, 20:41) #
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Болеет за:
«Спартак»
Вулверхэмптон с Кристалл Пэласом видимо ))

Вэст Бромвич вообще-то в Чемпионшипе )
Регистрация: 26.07.2014 [жалоба]
№13 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 20:34) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
деревяшка..радоваться должен smiley
Регистрация: 14.12.2011 [жалоба]
№12 Написал: Артем Фенькин (Сегодня, 20:17) #
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Кто-нибудь скажите этому "знатоку" КТО тренер Лондонского Арсенала...
Регистрация: 29.08.2018 [жалоба]
№11 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 20:13) #
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Болеет за:
«Спартак»
Бонифаций играет постоянно в Спартаке, а меганападающий в Туле рекорды бьёт))


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аргентинский бродячий театр и отец-герой-труженик
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
№10 Написал: acetophenon Пискарёвка (Сегодня, 19:59) #
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Болеет за:
«Зенит»
Я артист больших и малых академических театров, а фамилия моя… фамилия моя слишком известна, ...
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
№9 Написал: Рома Евсеенко (Сегодня, 19:52) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
пушкин,вот Рондон как раз норм,голешников за Бромвич не мало..травмы,игрок основы,24 мяча,Продан за недёшево в Ньюкасл,что не так?Эти двое,да отстой,базара нет.Опять же наша школа,школа великолепного Зенита!!
Регистрация: 15.08.2016 [жалоба]
№8 Написал: utekay Россия (Сегодня, 19:39) #
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Болеет за:
«Зенит»
неделю назад это было


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№7 Написал: пушкин спб (Сегодня, 19:32) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Schweinsteiger
шлюба мечтал тырить британские фунты, а придется по старинке пистить аргентинские песо.
выгнлаи из Вликого клуба, шпиняли по арендам за эту хурьму, но теперь он нашел свою команду, где все тырить привыкли, начиная со строительства стадиона

Оцените полёт и глубину мыслей этой свиньи, господа, явно с тремя высшими..., может даже, и с академическим образованием, дюже сильное мышление выдаёт, в отличии от нас, простых смертных, интеллектом так и давит.


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У нас в стране два чемпиона, один настоящий, второй спартак.
Регистрация: 14.11.2012 [жалоба]
№6 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 19:29) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Schweinsteiger
шлюба мечтал тырить британские фунты, а придется по старинке пистить аргентинские песо.
выгнлаи из Вликого клуба, шпиняли по арендам за эту хурьму, но теперь он нашел свою команду, где все тырить привыкли, начиная со строительства стадиона

Поэтому у вас играет Зе Лупишь,который забивает по три мячика за год,а не бомбардир который забивает в пять раз больше?Великий клуб обо.ся с Паоком.Великий клуб кроме истории ничего не представляет.А без предвзятого судейства великий Сраптак и в зону лиги Европы не попадет.Игры то нет,вместо тренера физрук,вместо тренера по физике однокашник физрука,вместо обороны проходной двор,вместо своих воспитанников сборная Африки,в атаке неадекват Адриана и Зе лупишь который в пустые не попадает,когда живот не лечит с пятками,в опорке толстая Фернанда которую постоянно раскручивают,на скамейке мега игроки типа Ананидзе,Роши и Петковича и масса антирекордов в Европе.Ну и Чпок-Арена где Сраптак чпокают при вас ежегодно,а вы сглатываете и бурно радуетесь очередному позору.


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Обминусуйтесь пятачки.Ваши потуги минусить все посты выглядят жалко и убого.Как и ваш африканский клуб.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
№5 Написал: Schweinsteiger (Сегодня, 19:17) #
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  •  (15)
online
Болеет за:
«Спартак»
шлюба мечтал тырить британские фунты, а придется по старинке пистить аргентинские песо.
выгнлаи из Вликого клуба, шпиняли по арендам за эту хурьму, но теперь он нашел свою команду, где все тырить привыкли, начиная со строительства стадиона


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Кепончег УЕФА
Регистрация: 5.11.2010 [жалоба]
№4 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 19:16) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»

Его любили домашние хозяйки, домашние работницы, вдовы и даже одна женщина — зубной техник


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№3 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 18:59) #
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  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Там работать надо а не пачпортом трести
Регистрация: 17.05.2015 [жалоба]
№2 Написал: пушкин спб (Сегодня, 18:56) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Нечего там делать, в англиях, там своих девать некуда подобного амплуа. Даже Рондон, покласснее Дзюбы, влачит жалкое существование. Муса, Думбия, Жо, все кончились, не начавшись. И уж кого-кого, а напы наши никогда лучше заморских не были. А через год вернуться, совсем разобранным, кому надо.


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У нас в стране два чемпиона, один настоящий, второй спартак.
Регистрация: 14.11.2012 [жалоба]
№1 Написал: XUMKA Строгий (Сегодня, 18:43) #
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online
Болеет за:
«Химки»
Дзюба кинул - Дзюбу кинули .
Регистрация: 14.09.2010 [жалоба]
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