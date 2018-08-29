Денис Глушаков – Геркусу: у вас наверняка еще много свободных билетов, учитывая посещаемость матчей "Локомотива"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков ответил президенту "Локомотива" Илье Геркусу, который пригласил его посетить матч "железнодорожников" в Лиге чемпионов."Илья Леонидович, спасибо за приглашение! У вас наверняка еще много свободных билетов, учитывая посещаемость матчей "Локомотива". Можно еще зарезервировать пару секторов для детишек из Миллерово?" – написал Глушаков в твиттере.