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Денис Глушаков – Геркусу: у вас наверняка еще много свободных билетов, учитывая посещаемость матчей "Локомотива"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков ответил президенту "Локомотива" Илье Геркусу, который пригласил его посетить матч "железнодорожников" в Лиге чемпионов.

"Илья Леонидович, спасибо за приглашение! У вас наверняка еще много свободных билетов, учитывая посещаемость матчей "Локомотива". Можно еще зарезервировать пару секторов для детишек из Миллерово?" – написал Глушаков в твиттере.
Теги: Глушаков Геркус Спартак Локомотив
Сегодня, 18:46
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(8)
№22 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 20:52) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Свинтаков во всей своей позорной красоте.
Когда люди общаются, мрази смотрят со стороны, молча.


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Believe LOKO (is reaL)

Свинарня средненькая командочка
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№21 Написал: Яamon (Сегодня, 20:50) #
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Болеет за:
«Локомотив»
тупая деревенщина)
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
№20 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 20:34) #
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Болеет за:
«Спартак»
zen-it,
неа.не чего не гаварит.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№19 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 20:33) #
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Болеет за:
«Зенит»
Мляяяяяя!!!!! Это уе.бище замолчит?! Про свою-то посещаемость в свинарне не чего не говорит???
Регистрация: 5.04.2017 [жалоба]
№18 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 20:26) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Денис будет достойной сменой ЛеонидуТрахтенбергу. Последний уже в возрасте и нужно подыскивать замену.
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
№17 Написал: liasport433 (Сегодня, 20:22) #
  • +2
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online

Цитата: makcnmka
Капец... достал. Понтов-то на старости лет. Меня одного, болельщика Спартака, он бесит? Даже стыдно за него перед футбольной общественностью.


меня тоже достал, ни ума, ни образования, а понтов и плоского юмора через край...лучше бы на поле так старался, а то с динамо был один из худших!!!
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
№16 Написал: makcnmka (Сегодня, 20:15) #
  • +5
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Болеет за:
«Спартак»
Капец... достал. Понтов-то на старости лет. Меня одного, болельщика Спартака, он бесит? Даже стыдно за него перед футбольной общественностью.
Регистрация: 16.03.2010 [жалоба]
№15 Написал: XUMKA Строгий (Сегодня, 20:11) #
  • -1
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online
Болеет за:
«Химки»
Обосрал так обосрал вагонного Герписа
Регистрация: 14.09.2010 [жалоба]
№14 Написал: acetophenon Пискарёвка (Сегодня, 19:54) #
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Ну и дурак же ты, голубчик... Ох, и дурак... Дурачищщще, если словами рекламы
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
№13 Написал: utekay Россия (Сегодня, 19:43) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
так их всех, жги, Глушак, не думай о футболе, звездищща! smirk


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№12 Написал: кочегар Кубань (Сегодня, 19:39) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: SergioV
Глушаков в твиттере - красавчик!

а в деле кто?
Регистрация: 13.04.2008 [жалоба]
№11 Написал: SergioV Белгород (Сегодня, 19:36) #
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Болеет за:
«Спартак»
Как сказал бы дон Кордоне: "Я не могу позволить себе быть слабым". Глушаков в твиттере - красавчик! Вот бы и на поле так... Как в 2016м.


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О-ле, о-ла, вперёд Спартак Москва! Красно-бе-лый, красно-бе-лый, красно-белый НА-ВСЕГ-ДА!
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
№10 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 19:23) #
  • +6
  •  (18)
online
Болеет за:
ЦСКА
Гнида говорливая


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Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
№9 Написал: teacher (Сегодня, 19:17) #
  • +4
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Да уймись уже!!!
Регистрация: 10.01.2017 [жалоба]
№8 Написал: Fen (Сегодня, 19:07) #
  • +5
  •  (11)
online
Болеет за:
ЦСКА
Что-то он в разнос пошел в сетях. Одного задирает, другого... неумно и неуместно
Регистрация: 14.08.2015 [жалоба]
№7 Написал: Lord Подольск-Москва-Тверь (Сегодня, 19:03) #
  • +2
  •  (12)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Черный Лис
боже, он и правда тупой

А были сомнения на сей счет?)
Регистрация: 11.07.2006 [жалоба]
№6 Написал: RoboGeo Эс Пи Би (Сегодня, 19:03) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
пора взрослеть


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ноу хач ин май тим, ноу нигга ин май клаб, все они в народной команде, а я сам не расист!!!
Регистрация: 31.05.2016 [жалоба]
№5 Написал: Frodik Калуга (Сегодня, 19:02) #
  • +5
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
это уже хамство
Регистрация: 27.09.2008 [жалоба]
№4 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 18:57) #
  • +2
  •  (18)
Болеет за:
«Локомотив»
Вот же гадёныш, тебе самому с твоей игрой самое место в Миллерово, тех самых детишек тренировать. Парадокс, чем хуже играет, тем больше рисуется.
Регистрация: 29.10.2010 [жалоба]
№3 Написал: Черный Лис (Сегодня, 18:54) #
  • +1
  •  (19)
Болеет за:
«Зенит»
боже, он и правда тупой
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№2 Написал: Победоносный Зенит Санкт-Петербург (Сегодня, 18:52) #
  • +3
  •  (19)
Болеет за:
«Зенит»
Твитераст мля!!!


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
№1 Написал: ivasi Ростов-на-Дону (Сегодня, 18:50) #
  • +9
  •  (17)
Болеет за:
«Ростов»
Если бы на поле ты играл, как в твиттере строишь, было бы полезно для всех
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
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