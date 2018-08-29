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КДК оштрафовал "Ростов" на 100 тысяч рублей за оскорбление фанатами клуба игроков ЦСКА

Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил о том, что "Ростов" оштрафован на 100 тысяч рублей по итогам матча с "Крыльями Советов" (0:1) в 3-м туре РПЛ.

"Мы получили официальное заявление от СМИ по матчу "Ростов" — "Крылья Советов". На трибуне болельщиков "Ростова" было вывешено два баннера, оскорбляющие футболистов ЦСКА. Мы не оставили без внимания этот факт и приняли решение за публичное оскорбление футболистов ЦСКА оштрафовать ФК "Ростов" на 100?000 рублей", - цитирует Григорьянца Sport24.
Теги: Ростов ЦСКА Григорьянц
Сегодня, 20:14
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№2 Написал: лад USSR (Сегодня, 20:56) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Таким образом, фанаты разорят свой любимый клуб. Еще недавно Ростов был на грани банкротства - спас Бердыев с выходом в Лигу Чемпионов.
Регистрация: 25.05.2018 [жалоба]
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 20:17) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
А ФК Ростов каким боком? Фанаты оскорбили, а отвечают не фанаты? Что за епаназаконы у КДК?

Давайте штрафуйте виновных, совсем охуели уже.




Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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