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Сергей Семак: 3:1 – не тот результат, который позволяет себя чувствовать комфортно в ответной встрече

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак поделился ожиданиями от ответного матча в рамках плей-офф Лиги Европы против норвежского "Мольде" (3:1, первый матч).

– До завершения, пожалуй, одной из самых сложных еврокубковых квалификаций в истории клуба остался один матч. Он будет самым тяжелым в кампании?

– Конечно, это будет самый тяжелый и сложный шаг. Мы понимаем силу соперника, играем в гостях, а дома нам всегда проще, и там мы действуем лучше, чем на выезде. Здесь болельщики хозяев, поле довольно специфическое. Но все в равных условиях, так что посмотрим. Конечно, будет тяжело.

– После первого матча [главный тренер "Мольде" Оле Гуннар] Сульшер очень много говорил о том, что его команда будет иначе выглядеть на искусственном поле. Вы тоже обращали на это внимание. Учитывался ли этот аспект при подготовке ко встрече, делали ли что-то дополнительно?

– Нет, дополнительной подготовки к этому полю не было. У нас тоже есть синтетические газоны, хотя они и сделаны немного иначе и отличаются от того, что мы увидели здесь. Так что нам еще предстоит привыкнуть. Но поле для всех одинаковое, так что это не станет определяющим фактором.

– Сульшер после первого матча также комплиментарно отзывался о "Зените" и сегодня повторил, что у "Мольде" шансов практически нет. Что вы можете на это ответить?

– Спасибо Сульшеру за приятные слова, но мы прекрасно понимаем силу его команды. И в первом матче нам было нелегко, и во втором тоже не будет.

3:1 – не тот результат, который позволяет себя чувствовать комфортно в ответной встрече. Это не такой большой задел в играх не выбывание.

– Помимо травмированных футболистов, все ли готовы завтра выйти на поле? Будете ли вы производить ротацию, особенно с учетом плотного графика, который не может не сказываться на состоянии команды?

– Действительно, перед каждой игрой мы проверяем и медицинское, и функциональное состояние игроков. Все они подошли к старту сезона в разной форме, поэтому сейчас мы пытаемся варьировать, вносить некоторые коррективы в состав. Но пока сказать больше не могу, впереди еще целый день.

– Доводилось ли вам когда-нибудь пешком ходить на стадион из отеля, как это устроено здесь?

– Ситуация не совсем привычная, но такое встречалось, да, так что ничего совсем необычного нет.

Здесь красивый стадион, пейзажи, но к большому сожалению мы приехали сюда не пейзажами любоваться, а выполнять работу и не отвлекаться на красоту, которая нас окружает. Но мы ее ценим.

– "Мольде" хорошо помнит, как вы приезжали сюда много лет назад с ЦСКА и уступили 0:4. Не боитесь ли вы, что и завтра может произойти что-то похожее?

– Бояться в жизни нужно других вещей, а не поражений, пусть и крупных. Хотя футбол тем и интересен, что на поле может произойти всякое. Может везти одним, не везти другим. За эту непредсказуемость игру и любят, – сказал Семак.

ФК "Зенит"
Теги: Семак Зенит
Сегодня, 21:20
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№5 Написал: =казылык= (Сегодня, 22:18) #
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это тебе не с Уфой доги катать в пол ноги,тут даже если Мольде проиграет,то зенит все равно отвозят физически
Регистрация: 18.08.2018 [жалоба]
№4 Написал: yuri спб (Сегодня, 22:17) #
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  •  (2)

Цитата: maradona72
Семак за последнее время начинает напоминать кокетливою целку.

Семинольные опять нацепили на себя чужой шлемак? Клованы, тьфу.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№3 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 21:34) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: maradona72
Семак за последнее время начинает напоминать кокетливою целку.

Завидно, да?
Регистрация: 5.04.2017 [жалоба]
№2 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 21:31) #
  • -4
  •  (6)

Семак за последнее время начинает напоминать кокетливою целку.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008 [жалоба]
№1 Написал: n_uts _ _ _ _ _ _ _ (Сегодня, 21:30) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
КАМАЗ
0-4 куда лучше


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&#128017;
Регистрация: 23.01.2015 [жалоба]
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