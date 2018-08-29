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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Сергей Семак: 3:1 – не тот результат, который позволяет себя чувствовать комфортно в ответной встрече
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак поделился ожиданиями от ответного матча в рамках плей-офф Лиги Европы против норвежского "Мольде" (3:1, первый матч).
– До завершения, пожалуй, одной из самых сложных еврокубковых квалификаций в истории клуба остался один матч. Он будет самым тяжелым в кампании?
– Конечно, это будет самый тяжелый и сложный шаг. Мы понимаем силу соперника, играем в гостях, а дома нам всегда проще, и там мы действуем лучше, чем на выезде. Здесь болельщики хозяев, поле довольно специфическое. Но все в равных условиях, так что посмотрим. Конечно, будет тяжело.
– После первого матча [главный тренер "Мольде" Оле Гуннар] Сульшер очень много говорил о том, что его команда будет иначе выглядеть на искусственном поле. Вы тоже обращали на это внимание. Учитывался ли этот аспект при подготовке ко встрече, делали ли что-то дополнительно?
– Нет, дополнительной подготовки к этому полю не было. У нас тоже есть синтетические газоны, хотя они и сделаны немного иначе и отличаются от того, что мы увидели здесь. Так что нам еще предстоит привыкнуть. Но поле для всех одинаковое, так что это не станет определяющим фактором.
– Сульшер после первого матча также комплиментарно отзывался о "Зените" и сегодня повторил, что у "Мольде" шансов практически нет. Что вы можете на это ответить?
– Спасибо Сульшеру за приятные слова, но мы прекрасно понимаем силу его команды. И в первом матче нам было нелегко, и во втором тоже не будет.
3:1 – не тот результат, который позволяет себя чувствовать комфортно в ответной встрече. Это не такой большой задел в играх не выбывание.
– Помимо травмированных футболистов, все ли готовы завтра выйти на поле? Будете ли вы производить ротацию, особенно с учетом плотного графика, который не может не сказываться на состоянии команды?
– Действительно, перед каждой игрой мы проверяем и медицинское, и функциональное состояние игроков. Все они подошли к старту сезона в разной форме, поэтому сейчас мы пытаемся варьировать, вносить некоторые коррективы в состав. Но пока сказать больше не могу, впереди еще целый день.
– Доводилось ли вам когда-нибудь пешком ходить на стадион из отеля, как это устроено здесь?
– Ситуация не совсем привычная, но такое встречалось, да, так что ничего совсем необычного нет.
Здесь красивый стадион, пейзажи, но к большому сожалению мы приехали сюда не пейзажами любоваться, а выполнять работу и не отвлекаться на красоту, которая нас окружает. Но мы ее ценим.
– "Мольде" хорошо помнит, как вы приезжали сюда много лет назад с ЦСКА и уступили 0:4. Не боитесь ли вы, что и завтра может произойти что-то похожее?
– Бояться в жизни нужно других вещей, а не поражений, пусть и крупных. Хотя футбол тем и интересен, что на поле может произойти всякое. Может везти одним, не везти другим. За эту непредсказуемость игру и любят, – сказал Семак.
ФК "Зенит"
– До завершения, пожалуй, одной из самых сложных еврокубковых квалификаций в истории клуба остался один матч. Он будет самым тяжелым в кампании?
– Конечно, это будет самый тяжелый и сложный шаг. Мы понимаем силу соперника, играем в гостях, а дома нам всегда проще, и там мы действуем лучше, чем на выезде. Здесь болельщики хозяев, поле довольно специфическое. Но все в равных условиях, так что посмотрим. Конечно, будет тяжело.
– После первого матча [главный тренер "Мольде" Оле Гуннар] Сульшер очень много говорил о том, что его команда будет иначе выглядеть на искусственном поле. Вы тоже обращали на это внимание. Учитывался ли этот аспект при подготовке ко встрече, делали ли что-то дополнительно?
– Нет, дополнительной подготовки к этому полю не было. У нас тоже есть синтетические газоны, хотя они и сделаны немного иначе и отличаются от того, что мы увидели здесь. Так что нам еще предстоит привыкнуть. Но поле для всех одинаковое, так что это не станет определяющим фактором.
– Сульшер после первого матча также комплиментарно отзывался о "Зените" и сегодня повторил, что у "Мольде" шансов практически нет. Что вы можете на это ответить?
– Спасибо Сульшеру за приятные слова, но мы прекрасно понимаем силу его команды. И в первом матче нам было нелегко, и во втором тоже не будет.
3:1 – не тот результат, который позволяет себя чувствовать комфортно в ответной встрече. Это не такой большой задел в играх не выбывание.
– Помимо травмированных футболистов, все ли готовы завтра выйти на поле? Будете ли вы производить ротацию, особенно с учетом плотного графика, который не может не сказываться на состоянии команды?
– Действительно, перед каждой игрой мы проверяем и медицинское, и функциональное состояние игроков. Все они подошли к старту сезона в разной форме, поэтому сейчас мы пытаемся варьировать, вносить некоторые коррективы в состав. Но пока сказать больше не могу, впереди еще целый день.
– Доводилось ли вам когда-нибудь пешком ходить на стадион из отеля, как это устроено здесь?
– Ситуация не совсем привычная, но такое встречалось, да, так что ничего совсем необычного нет.
Здесь красивый стадион, пейзажи, но к большому сожалению мы приехали сюда не пейзажами любоваться, а выполнять работу и не отвлекаться на красоту, которая нас окружает. Но мы ее ценим.
– "Мольде" хорошо помнит, как вы приезжали сюда много лет назад с ЦСКА и уступили 0:4. Не боитесь ли вы, что и завтра может произойти что-то похожее?
– Бояться в жизни нужно других вещей, а не поражений, пусть и крупных. Хотя футбол тем и интересен, что на поле может произойти всякое. Может везти одним, не везти другим. За эту непредсказуемость игру и любят, – сказал Семак.
ФК "Зенит"
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