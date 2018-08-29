Сергей Семак: 3:1 – не тот результат, который позволяет себя чувствовать комфортно в ответной встрече

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак поделился ожиданиями от ответного матча в рамках плей-офф Лиги Европы против норвежского "Мольде" (3:1, первый матч).– Конечно, это будет самый тяжелый и сложный шаг. Мы понимаем силу соперника, играем в гостях, а дома нам всегда проще, и там мы действуем лучше, чем на выезде. Здесь болельщики хозяев, поле довольно специфическое. Но все в равных условиях, так что посмотрим. Конечно, будет тяжело.– Нет, дополнительной подготовки к этому полю не было. У нас тоже есть синтетические газоны, хотя они и сделаны немного иначе и отличаются от того, что мы увидели здесь. Так что нам еще предстоит привыкнуть. Но поле для всех одинаковое, так что это не станет определяющим фактором.– Спасибо Сульшеру за приятные слова, но мы прекрасно понимаем силу его команды. И в первом матче нам было нелегко, и во втором тоже не будет.3:1 – не тот результат, который позволяет себя чувствовать комфортно в ответной встрече. Это не такой большой задел в играх не выбывание.– Действительно, перед каждой игрой мы проверяем и медицинское, и функциональное состояние игроков. Все они подошли к старту сезона в разной форме, поэтому сейчас мы пытаемся варьировать, вносить некоторые коррективы в состав. Но пока сказать больше не могу, впереди еще целый день.– Ситуация не совсем привычная, но такое встречалось, да, так что ничего совсем необычного нет.Здесь красивый стадион, пейзажи, но к большому сожалению мы приехали сюда не пейзажами любоваться, а выполнять работу и не отвлекаться на красоту, которая нас окружает. Но мы ее ценим.– Бояться в жизни нужно других вещей, а не поражений, пусть и крупных. Хотя футбол тем и интересен, что на поле может произойти всякое. Может везти одним, не везти другим. За эту непредсказуемость игру и любят, – сказал Семак.