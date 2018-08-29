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Михаил Вилков: огорчен, что матч "Зенит" - "Спартак" доверили не мне

Арбитр матча 5-го тура чемпионата России "Енисей" — "Крылья Советов" (1:0) Михаил Вилков прокомментировал версию, что он намеренно плохо отсудил прошедшую игру, чтобы в 6-м туре РПЛ не судить игру между "Зенитом" и "Спартаком".

- Еще версия: вы намеренно так судили, чтобы в следующем туре не получить назначение на матч "Зенит" - "Спартак". Есть ли в этом доля правды?

- Надо быть идиотом, чтобы специально получать двойки. Это как в школе: принес двойку - получил ремня от родителей. Теперь за двойки получаем от руководителя.

- В последнее время вы судили много матчей "Спартака" и "Зенита" и претензии к вам часто были необоснованны. Возможно, вам просто надоело быть в центре внимания?

- Судить матч "Зенит" - "Спартак" престижно для любого арбитра и каждый об этом мечтает. Огорчен, что так получилось и этот большой матч доверили не мне. Пожелаем Володе Москалеву успешной работы.

"Российская газета"
Теги: Вилков Зенит Спартак
Сегодня, 21:51
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(2)
№18 Написал: serge59 Москва (Сегодня, 23:35) #
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online
Болеет за:
«МЮ»
Цитата: пушкин
Что поделаешь, Миша, у спартака есть статья "На работу с судьями" в бюджете, у нас нет. Так то мы тебя хотели, но против денежных мешков не попрёшь, поэтому смирись, а мы, как всегда, будем надеяться только на себя, таковы реалии.

Уж кто бы мычал, а ссаная корова бы молчала...кому судейки "благоволят" всем известно...здесь можно говном исходидить, да реальность не утаишь...)))
Регистрация: 8.08.2012 [жалоба]
№17 Написал: yuri спб (Сегодня, 22:55) #
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Цитата: Лечащий Врач
А ты свои иайцы оближи,посмотри "7-0" там не стёрлись ещё?А то поднови,подзаборный

Стадо же переметнется в один миг . Москалева сделают воем чучелом-закланием. И снова в Европе уже не 0-7 а 0-8 . Газпром всё купил- вопило стадо. Кот лениво перевернулся на бок- заипали.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№16 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 22:47) #
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  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
Он еще и интервью не стесняется раздавать... Какой ему Зенит-Спартак? Огорчен он! Пусть радуется, что ему еще лицо не набили после матчей!
Регистрация: 23.03.2016 [жалоба]
№15 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 22:47) #
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Болеет за:
«Спартак»
пушкин,
ты профессионально сказками занимаешься,бачок?


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№14 Написал: пушкин спб (Сегодня, 22:45) #
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  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Что поделаешь, Миша, у спартака есть статья "На работу с судьями" в бюджете, у нас нет. Так то мы тебя хотели, но против денежных мешков не попрёшь, поэтому смирись, а мы, как всегда, будем надеяться только на себя, таковы реалии.


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У нас в стране два чемпиона, один настоящий, второй спартак.
Регистрация: 14.11.2012 [жалоба]
№13 Написал: Лечащий Врач Аделаида (Сегодня, 22:43) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Вой свиной

А ты свои иайцы оближи,посмотри "7-0" там не стёрлись ещё?А то поднови,подзаборный


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
№12 Написал: Gor68 г.Чехов Московской обл. (Сегодня, 22:37) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Конечно "Российская газета" - не спортивная пресса, но вроде бы и не "жёлтая". Как тамошние корреспонденты могут задавать настолько тупые вопросы???
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
№11 Написал: fd65 (Сегодня, 22:36) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Конечно огорчишься...., кто еще столько , как "народное достояние" отвалит....
Регистрация: 3.12.2016 [жалоба]
№10 Написал: yuri спб (Сегодня, 22:22) #
  • -6
  •  (10)

Вой свиной уже напоминал коту далекий пердеж какого-то бородатого клоуна. Вечно ноющего с жирным пузом дегенерата.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№9 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 22:21) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
бомжары огорчены еще больше


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№8 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 22:19) #
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Потеряйся нах, бомжара газпромовская!


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
№7 Написал: =казылык= (Сегодня, 22:16) #
  • +1
  •  (9)

газпромовская свистулька негодуэ
Регистрация: 18.08.2018 [жалоба]
№6 Написал: SVN (Сегодня, 22:13) #
  • +1
  •  (7)
online

Смех и слезы!что ты творил со Спартаком,не только в матчах с Зенитом.Повесь за гвоздь свисток,как футболисты вешают бутсы завершая карьеру.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№5 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 22:10) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
МИХАИЛ ВИЛКОВ: ОГОРЧЕН, ЧТО МАТЧ "ЗЕНИТ" - "СПАРТАК" ДОВЕРИЛИ НЕ МНЕ

А мы - то как огорчены! smile


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№4 Написал: Шмайхель (Сегодня, 22:05) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Назар Порохов
вот мoй pезультaт за две недели!
Какой-то ты задрот ,страшно представить ,что было две недели назад.


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ЛЧ - это нам не со всякими зенитами пинать во внутреннем первенстве ,там уровень другой.
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
№3 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 22:05) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Слушайте, Вилков, с вашим-то опытом (но при ваших якобы "ошибках") за ДВОЙКИ - надо стреляться, как это делали офицеры царской армии!


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
№2 Написал: Шмайхель (Сегодня, 22:03) #
  • -3
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Сука бомжатская.


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ЛЧ - это нам не со всякими зенитами пинать во внутреннем первенстве ,там уровень другой.
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
№1 Написал: liasport433 (Сегодня, 21:53) #
  • +1
  •  (5)

о да, спецом же =)
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
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