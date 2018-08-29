Михаил Вилков: огорчен, что матч "Зенит" - "Спартак" доверили не мне

Арбитр матча 5-го тура чемпионата России "Енисей" — "Крылья Советов" (1:0) Михаил Вилков прокомментировал версию, что он намеренно плохо отсудил прошедшую игру, чтобы в 6-м туре РПЛ не судить игру между "Зенитом" и "Спартаком".- Надо быть идиотом, чтобы специально получать двойки. Это как в школе: принес двойку - получил ремня от родителей. Теперь за двойки получаем от руководителя.- Судить матч "Зенит" - "Спартак" престижно для любого арбитра и каждый об этом мечтает. Огорчен, что так получилось и этот большой матч доверили не мне. Пожелаем Володе Москалеву успешной работы.