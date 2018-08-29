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Егор Бабурин перешел в "Рубин"

Вратарь "Зенита" Егор Бабурин стал игроком "Рубина".

"Рубин" арендовал 25-летнего россиянина на один сезон, сообщает твиттер казанцев.

Бабурин провел 6 матчей за "Зенит" в чемпионате России, в которых не пропустил ни одного мяча.

Теги: Зенит Рубин Трансферы
Сегодня, 22:37
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(1)
№2 Написал: bymer Санкт-Петербург (Сегодня, 23:02) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
неужели парень голову включил
Регистрация: 13.02.2008 [жалоба]
№1 Написал: пушкин спб (Сегодня, 22:48) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Блин, так жалко, хорошо хоть в аренду.


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У нас в стране два чемпиона, один настоящий, второй спартак.
Регистрация: 14.11.2012 [жалоба]
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