Егор Бабурин перешел в "Рубин"

Егор Бабурин переходит в «Рубин» на правах аренды!??



Подробнее – https://t.co/egKi7iKNDu pic.twitter.com/XfxK0J8CmD — «Рубин» Казань (@fcrk) August 29, 2018

Вратарь "Зенита" Егор Бабурин стал игроком "Рубина"."Рубин" арендовал 25-летнего россиянина на один сезон, сообщает твиттер казанцев.Бабурин провел 6 матчей за "Зенит" в чемпионате России, в которых не пропустил ни одного мяча.