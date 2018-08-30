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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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"Зенит" может подписать защитника "Вильярреала" Руиса
"Зенит" сделал предложение "Вильярреалу" по трансферу защитника Виктора Руиса, сообщает Marca.
По информации издания, кандидатуру Руиса предложил новый спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта. Ожидается, что переговоры по трансферу пройдут в ближайшее время.
Защитник выступает за "Вильярреал" с 2014 года.
Также Руис стал победителем в составе сборной Испании на молодежном чемпионате Европы в 2011 году.
"Газета.ру"
По информации издания, кандидатуру Руиса предложил новый спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта. Ожидается, что переговоры по трансферу пройдут в ближайшее время.
Защитник выступает за "Вильярреал" с 2014 года.
Также Руис стал победителем в составе сборной Испании на молодежном чемпионате Европы в 2011 году.
"Газета.ру"
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