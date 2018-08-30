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Александр Кержаков: для "Спартака" трансфер Промеса имеет больше минусов, чем плюсов

Бывший футболист сборной России Александр Кержаков, ранее выступавший в составе "Севильи", поделился мнением о перспективах полузащитника "Спартака" Квинси Промеса в испанском клубе. Ранее сообщалось, что голландский футболист в ближайшее время подпишет соглашение с испанской командой.

"Не могу предсказать, потянет ли Промес в "Севилье": всё-таки это уже другая команда относительно той, в которой играл я. Понятно, что там всегда был немного другой уровень футбола по сравнению с Россией.

Думаю, для "Спартака" этот трансфер имеет больше минусов, чем плюсов. В игровом плане его уход — минус, в финансовом — плюс", - цитирует Кержакова "Чемпионат.сом".
Теги: Кержаков Промес Спартак
Сегодня, 01:32
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