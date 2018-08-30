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Магнуссон назвал Акинфеева легендой

Исландский защитник ЦСКА Магнуссон отреагировал на новость о том, что капитан "армейцев" Игорь Акинфеев подписал новый контракт с командой до 2022 года:

- Легенда! - написал исландец в своем твиттере.

Теги: ЦСКА Магнуссон Акинфеев
Сегодня, 10:08
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№1 Написал: GreatWhite999 Санкт-Петербург (Сегодня, 11:10) #
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Болеет за:
«Зенит»
Он такой)
Повезло Армейцам с Игорем!


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Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011 [жалоба]
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