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"Енисей" поблагодарил игру PES за прошлогодний состав команды, из которого теперь в основе лишь один игрок

Официальный твитер "Енисея" "поблагодарил" разработчиков игры Pro Evolution Soccer за то, что в вышедшей сегодня игре "Енисей" представлен прошлогодним составом.

На сегодняшний день в основе команды Дмитрия Аленичева мелькает лишь один футболист из тех, что представляли клуб в ФНЛ.

Теги: Енисей PES
Сегодня, 12:14
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