Новости партнеров

Каррера: мы не должны дать Дзюбе приблизиться к штрафной

Каррера: мы не должны дать Дзюбе приблизиться к штрафной

Главный тренер московского "Спартака" поделился своим мнением о грядущем центральном матче 6-го тура чемпионата России, в котором москвичи сойдутся с питерским "Зенитом":

- Да, мы едем в гости к "Зениту", чтобы постараться сыграть в свой футбол и победить. Соперник даст нам больше пространства и шансов у своих ворот? Это не столь важно. Мы знакомы с игрой "Зенита", но, к примеру, в двух последних матчах в Санкт-Петербурге пропустили девять голов. Конечно, шансы будут, но мы думаем о том, что нам будет противостоять очень сильный соперник. Главный тренер сборной России вызвал в команду много игроков "Зенита" — это тоже показатель их класса. Я бы не сказал, что нынешний "Зенит" сильнее, чем прошлогодний. Но, конечно, питерцы сильны. "Зенит" — одна из команд, которая борется за чемпионство. Есть и другие — "Локомотив", ЦСКА, "Краснодар".

Что касается Дзюбы, мы должны не дать ему приблизиться к штрафной. Он в хорошей форме, мы знаем все его сильные стороны. Думаю, что с годами Дзюба становится всё сильнее и сильнее. Безусловно, он опасен для всех,- приводит слова специалиста Sport24

фото: content.choiz.me

Дальше – без Промеса. «Спартак» остается без своего главного игрока

Егор Титов: у "Спартака" будет преимущество в матче с "Зенитом"
Теги: Спартак Зенит Каррера Дзюба
Сегодня, 15:22
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
12
(2)
№12 Написал: utekay Россия (Сегодня, 17:05) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Гастэряну
полкоманды уже копченые

laughing


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№11 Написал: Гастэряну (Сегодня, 16:41) #
  • -1
  •  (3)

Цитата: utekay
Дзюба сожрет вас сырыми

так у них полкоманды уже копченые
Регистрация: 25.02.2016 [жалоба]
№10 Написал: Parshin (Сегодня, 16:33) #
  • -1
  •  (5)

Лазурные, небесные Ангелы "Зенита" (облаченные в Золотые майки Лидеров)
во главе с Громовержцем-МЯЧеносцем Дзю-БОЙ
разобьют и накажут московскую общину римлян (с Каррерой на коне), четвертуют (4:0) их на футбольном поле,
развесят сорванные спартаковские майки на угловых флажках...
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
№9 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 16:29) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Каррера дело говорит, судья подобран, Дзюбу будут бить, остальных провоцировать на красную и пенальти, для этого у них есть Адриано, Глушаков, Ещенко...надо сыграть как с минчанами, на их половине поля.
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
№8 Написал: Гастэряну (Сегодня, 16:23) #
  • -2
  •  (2)

физрук собирается побить рекорд аленя и выпустить на поле 8 защитников
Регистрация: 25.02.2016 [жалоба]
№7 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 16:19) #
  • -3
  •  (3)

utekay,
uvidim!
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
№6 Написал: utekay Россия (Сегодня, 16:16) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Дзюба сожрет вас сырыми


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№5 Написал: пушкин спб (Сегодня, 16:15) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Боятся свиньи Дзю, значит уважают.


--------------------
У нас в стране два чемпиона, один настоящий, второй спартак.
Регистрация: 14.11.2012 [жалоба]
№4 Написал: SPV 77 Брянск (Сегодня, 16:11) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
ЖиДжи должны хорошечно накостылять Буратино
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
№3 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 16:06) #
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Перевод-будем прыгать в кость,судья в доле и ничего не заметит.У всех команд тренеры,а у СраптакА физрук без мыслей в голове,но в тандеме с судейством он смотрится,правда без свистков Сраптак жалкое зрелище.Не один клуб такого товарища не пригласит.Все видят феерии тренерской мысли в Европе.


--------------------
Обминусуйтесь пятачки.Ваши потуги минусить все посты выглядят жалко и убого.Как и ваш африканский клуб.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
№2 Написал: Sergeevich (Сегодня, 15:38) #
  • -2
  •  (4)

laughing
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
№1 Написал: mongolor СПБ (Сегодня, 15:34) #
  • -8
  •  (14)
Болеет за:
«Зенит»
Джикия повиснет на одной ноге, Жиго на другой.....а забивать будет Заболотный)
Регистрация: 24.04.2009 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.