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Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Каррера: мы не должны дать Дзюбе приблизиться к штрафной
Главный тренер московского "Спартака" поделился своим мнением о грядущем центральном матче 6-го тура чемпионата России, в котором москвичи сойдутся с питерским "Зенитом":
- Да, мы едем в гости к "Зениту", чтобы постараться сыграть в свой футбол и победить. Соперник даст нам больше пространства и шансов у своих ворот? Это не столь важно. Мы знакомы с игрой "Зенита", но, к примеру, в двух последних матчах в Санкт-Петербурге пропустили девять голов. Конечно, шансы будут, но мы думаем о том, что нам будет противостоять очень сильный соперник. Главный тренер сборной России вызвал в команду много игроков "Зенита" — это тоже показатель их класса. Я бы не сказал, что нынешний "Зенит" сильнее, чем прошлогодний. Но, конечно, питерцы сильны. "Зенит" — одна из команд, которая борется за чемпионство. Есть и другие — "Локомотив", ЦСКА, "Краснодар".
Что касается Дзюбы, мы должны не дать ему приблизиться к штрафной. Он в хорошей форме, мы знаем все его сильные стороны. Думаю, что с годами Дзюба становится всё сильнее и сильнее. Безусловно, он опасен для всех,- приводит слова специалиста Sport24
фото: content.choiz.me
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