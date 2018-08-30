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РФС разрешил "Рубину" регистрировать новичков

РФС на официальном сайте сообщил о решении палаты организации по разрешению споров временно разрешить "Рубину" регистрировать новых игроков.

Ранее палата обязала клуб выплатить задолженность "Краснодару" по переходу Вячеслава Подберезкина.
Теги: Рубин Бердыев
Сегодня, 15:49
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