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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Дмитрий Хохлов: в Европе нашим футболистам не дадут таких денег
Главный тренер московского "Динамо" рассказал о том, что нашим футболистам нужно пробовать себя в Европе, но они не хотят делать этого по причине иных финансовых условий:
– Нужно ли российским игрокам уезжать за границу? То, что футболисты остаются в России, это проблема?
– Я бы советовал игрокам пробовать свои силы в Европы. Они вернутся уже другими футболистами, и это принесет пользу нашему футболу и тем командам, в которые они попадут. Вопрос в другом. Есть ли на них хороший спрос со стороны от приличных клубов. Не забывайте и про финансовую составляющую. Тяжело отказаться от нынешних условий. Там не дадут таких денег, - приводит слова тренера "Спорт-Экспресс".
– Нужно ли российским игрокам уезжать за границу? То, что футболисты остаются в России, это проблема?
– Я бы советовал игрокам пробовать свои силы в Европы. Они вернутся уже другими футболистами, и это принесет пользу нашему футболу и тем командам, в которые они попадут. Вопрос в другом. Есть ли на них хороший спрос со стороны от приличных клубов. Не забывайте и про финансовую составляющую. Тяжело отказаться от нынешних условий. Там не дадут таких денег, - приводит слова тренера "Спорт-Экспресс".
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