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Дмитрий Хохлов: в Европе нашим футболистам не дадут таких денег

Главный тренер московского "Динамо" рассказал о том, что нашим футболистам нужно пробовать себя в Европе, но они не хотят делать этого по причине иных финансовых условий:

– Нужно ли российским игрокам уезжать за границу? То, что футболисты остаются в России, это проблема?

– Я бы советовал игрокам пробовать свои силы в Европы. Они вернутся уже другими футболистами, и это принесет пользу нашему футболу и тем командам, в которые они попадут. Вопрос в другом. Есть ли на них хороший спрос со стороны от приличных клубов. Не забывайте и про финансовую составляющую. Тяжело отказаться от нынешних условий. Там не дадут таких денег, - приводит слова тренера "Спорт-Экспресс".
Теги: Хохлов Динамо
Сегодня, 09:45
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№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 09:47) #
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Болеет за:
ЦСКА
да и правильно что не дают
и тут не должны
продуктивен - получай
косячный - получай как резервист


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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