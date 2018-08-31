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Официальный твиттер ЦСКА намекнул на трансферы

Официальная страница футбольного клуба ЦСКА в социальной сети "Твиттер" намекнула на то, что "армейцы" успеют усилиться в последний день трансферного окна.

Теги: ЦСКА
Сегодня, 10:35
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№3 Написал: Bali4 (Сегодня, 11:07) #
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Марадона вроде из Белоруссии уезжает
Регистрация: 27.09.2016 [жалоба]
№2 Написал: Viper Saint-Petersburg (Сегодня, 10:58) #
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Обляков


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Друг укажет, на что я способен, враг же научит, как мне поступать.
Регистрация: 8.02.2010 [жалоба]
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 10:50) #
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Болеет за:
ЦСКА
еще один белобрысый и один азиат
неужели еще кем удивите?


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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