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Обляков перейдет в ЦСКА?

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов не подтвердил, но и не опроверг информацию о возможном переходе Ивана Облякова в ЦСКА. Ранее сообщалось, что москвичи могут заплатить за трансфер игрока 4 миллиона евро.

– Не готов комментировать вашу информацию, – сказал Газизов изданию "Спорт-Экспресс".
Теги: Обляков ЦСКА Гончаренко
Сегодня, 11:22
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(1)
№3 Написал: trachok (Сегодня, 12:40) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: GS
Цитата: лад
Обляков, спорная фигура

Пешка. Но надеются, что проходная.

что то на подобие Набабкина
Регистрация: 12.05.2013 [жалоба]
№2 Написал: GS Москва (Сегодня, 11:34) #
  • -3
  •  (3)

Цитата: лад
Обляков, спорная фигура

Пешка. Но надеются, что проходная.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
№1 Написал: лад USSR (Сегодня, 11:25) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Обляков, спорная фигура. Но, Гончаренко видней.
Регистрация: 25.05.2018 [жалоба]
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