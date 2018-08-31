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Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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16:32
«Спартак» снова привезёт в Россию Джеррарда, Промес против «Краснодара», «Зенит» против зимних жертв. Итоги жеребьёвки ЛЕ
«Спартак» снова привезёт в Россию Джеррарда, Промес против «Краснодара», «Зенит» против зимних жертв. Итоги жеребьёвки ЛЕ
16:12
Федун сообщил, что "Спартак" продал Промеса из-за потери денег после невыхода в Лигу чемпионов (26)
Федун сообщил, что "Спартак" продал Промеса из-за потери денег после невыхода в Лигу чемпионов (26)
14:54
"Зенит" - "Бордо", "Краснодар" - "Севилья", "Спартак" - "Вильярреал". Результаты жеребьёвки Лиги Европы (55)
"Зенит" - "Бордо", "Краснодар" - "Севилья", "Спартак" - "Вильярреал". Результаты жеребьёвки Лиги Европы (55)
14:32
Промес: "Севилья" - чемпион! (17)
Промес: "Севилья" - чемпион! (17)
11:22
Обляков перейдет в ЦСКА? (7)
Обляков перейдет в ЦСКА? (7)
11:07
ЦСКА объявил о подписании Нисимуры (28)
ЦСКА объявил о подписании Нисимуры (28)
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Промес намекнул на отъезд (5)
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"Монако" разорвал контракт с Траоре (6)
"Монако" разорвал контракт с Траоре (6)
Битва между Москвой и Петербургом. Превью 6-го тура РПЛ
Ключевая игра первой части чемпионата между "Зенитом", не потерявшим ни одного очка, и "Спартаком", который остался без Промеса, встреча Смолова со своей бывшей командой, проверка "армейских" новичков - об этом и многом другом.
Бердыев возвращается в Ростов-на-Дону, и это одна из главных интриг шестого тура. Нынешний рулевой казанского коллектива очень много сделал для донского футбола, пылил с "Ростовом" в Лиге Чемпионов и даже обыгрывал "Баварию". Не говоря уже о серебряных медалях чемпионата России, наивысшем достижении футбольного Ростова-на-Дону.
На матче "Ростов" - "Рубин" ожидается больше 30 тысяч зрителей
Карпин старается работать с "Ростовом" по заветам своего предшественника. И пока что заимствовать стилевые особенности и пользоваться ими у россиянина получается очень неплохо. Но пройдет ли эта схема с тем, кто этими же методами в "Ростове" начинал? Это покажет только очный матч, но пока что дела у дончан идут куда лучше, чем у казанцев.
Махачкалинцы тонут в долгах, из-за чего на футболе, конечно, сфокусироваться не могут. Сейчас по отношению к "Анжи" хочется лишь одного - чтоб клуб дожил до конца сезона, и лиге не пришлось лишаться одной из команд прямо по ходу турнира. Так что не с одним противником нашего чемпионата махачкалинцы не смогут считаться фаворитами.
"Крылья Советов" подписали Рохеля
В Самаре проблем с деньгами нет, наоборот, "Крылья" активно работают на трансферном рынке. На неделе в команду Тарханова пожаловал уругвайский новичок Агустин Рохель, но цельности самарцам пока что очевидно не хватает. А тут еще и грубейшие судейские ошибки, из-за которых в понедельник было столько шуму, - Вилков не только не поставил пенальти в ворота "Енисея", но и еще удалил Ланина, который посмел упасть после того, как ему зарядили по лицу.
Андрей Тихонов: судья - безобразие просто. Устроили панибратство, друзья-товарищи (видео)
В последний день трансферного окна "армейцы" порадовали своих болельщиков сразу несколькими подписаниями. Во-первых, в Москву переехал еще один исландец, на сей раз полузащитник Арнон Сигурдссон, за которого "армейцы" выложили солидные по их меркам деньги - 4 миллиона евро. Во-вторых, японский нападающий Нисимура. Это усиление пришлось "красно-синим" очень кстати, потому что на старте сезона Гончаренко приходилось тяжеловато с кадрами (чего стоит один Набабкин в опорной зоне).
ЦСКА объявил о подписании Арнора Сигурдссона
Вероятная проба новичков придется на "Урал", который только в минувшем туре сумел победить. Команда Парфенова, выигравшего в минувшем сезоне кубок России, демонстрирует неплохой атакующий футбол, но вот с очковыми приобретениями у нее пока не очень. А тут еще и "армейцы", не обещающие хорошей жизни.
ЦСКА объявил о подписании Нисимуры
Федор Смолов готовится сыграть против своего прежнего клуба. Для болельщиков "железнодорожников", наверное, это дополнительная надежда на то, что российский нападающий сможет наконец-то прибавить - хотя бы под таким "эмоциональным допингом". Несмотря на то, что Смолов забил, пока что он не выглядит лучшим образом.
"Краснодар" теряет очки - и после незаслуженного поражения от "Спартака" "быки" довольствовались лишь ничьей с "Оренбургом". "Локомотив" начал побеждать - за последние две недели команда Семина забрала 6 очков, - но вот игрой "красно-зеленые" пока что не очень убеждают. Борьба сильных команд, у которых на данный момент есть проблемы.
Прошедший тур проходил для команд просто зеркально, - если говорить о роли судейства на поле. "Енисею" очень повезло с Вилковым - он не назначил пенальти в ворота Красноярска, а затем еще и удалил полузащитника "Крыльев", хотя красной карточки заслуживал только игрок команды Аленичева.
"Енисей" объявил о подписании Торбинского
"Арсенал" же наоборот, получил пенальти, заработанный Ионовым, находившимся в момент приема игрового снаряд в положении вне игры. Так что карма здесь должна быть полностью на стороне "пушкарей". Правда, работает она далеко не всегда. И да, эта игра опять пройдет в Тюмени, - новички премьер-лиги никак не могу закончить реконструкцию стадиона в родном Красноярске и заставляю своих болельщиков следить за домашними матчами по телевизору.
Удивительно, но накануне противостояния предпочтительнее выглядит именно команда Федотова. Кто бы мог подумать об этом до начала чемпионата или даже после первого тура? "Оренбург" идет по сезону просто классно - оборонительная команда, от игры которой не хочется спать.
Широков против Хохлова: что происходит в «Динамо»?
"Динамо" же наломало дров на первых минутах матча против "Спартака", за что в итоге и поплатилось, а внутри клуба не перестают бушевать скандалы - если судить по слухам, главный тренер команды Дмитрий Хохлов и руководство клуба ругаются между собой. Чем это может кончиться? Вы же знаете "бело-голубых" - чем угодно.
Центральная игра тура, пройдет которая, правда, без одного из основных действующих лиц. Еще до начала шестого тура было объявлено о том, что Квинси Промес покидает "Спартак". Конечно, многим болельщикам хотелось, что голландец укатил хотя бы после определяющей встречи с "Зенитом", но никуда не денешься - закрытие трансферного окна никто не отменял.
Дальше – без Промеса. «Спартак» остается без своего главного игрока
Питерцы шагнули в Лигу Европы только среди недели ("Спартак" сделал это намного раньше), при этом команда Семака показала себя совсем не здорово. Команду раскритиковал даже известный любитель питерского футбола артист Боярский, так что все основания для того, чтобы не ждать привычного уничтожения "красно-белых" в Питере у нас есть.
Башкирцы очень обидно вылетели из Лиги Европы, уступив по итогам двухматчевого противостояния шотландскому "Рейнджерс", и теперь они будут концентрироваться лишь на внутреннем первенстве. Вероятно это пойдет на пользу, потому что первые пять туров создавалось ощущение, будто "Уфе" не до чемпионата, будто всех их мысли занимали еврокубки.
"Уфа" подписала полузащитника сборной Люксембурга
Тем более, команда Томарова усилилась - на днях было официально объявлено о подписании игрока "Прогреса и сборной Люксембурга Оливье Тилля.
"Ахмат" пока что лихорадит и чего от него ожидать в конкретно взятом матче - угадать крайне трудно. Грозненцам необходимо немного стабильности, потому что иначе с таким разбазариванием очков им придется бороться чуть ли не за выживание.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
"Ростов" - "Рубин"
Пятница, 19:30. Матч Премьер
Пятница, 19:30. Матч Премьер
Бердыев возвращается в Ростов-на-Дону, и это одна из главных интриг шестого тура. Нынешний рулевой казанского коллектива очень много сделал для донского футбола, пылил с "Ростовом" в Лиге Чемпионов и даже обыгрывал "Баварию". Не говоря уже о серебряных медалях чемпионата России, наивысшем достижении футбольного Ростова-на-Дону.
На матче "Ростов" - "Рубин" ожидается больше 30 тысяч зрителей
Карпин старается работать с "Ростовом" по заветам своего предшественника. И пока что заимствовать стилевые особенности и пользоваться ими у россиянина получается очень неплохо. Но пройдет ли эта схема с тем, кто этими же методами в "Ростове" начинал? Это покажет только очный матч, но пока что дела у дончан идут куда лучше, чем у казанцев.
"Крылья Советов" - "Анжи"
Суббота, 14:00. Матч ТВ
Суббота, 14:00. Матч ТВ
Махачкалинцы тонут в долгах, из-за чего на футболе, конечно, сфокусироваться не могут. Сейчас по отношению к "Анжи" хочется лишь одного - чтоб клуб дожил до конца сезона, и лиге не пришлось лишаться одной из команд прямо по ходу турнира. Так что не с одним противником нашего чемпионата махачкалинцы не смогут считаться фаворитами.
"Крылья Советов" подписали Рохеля
В Самаре проблем с деньгами нет, наоборот, "Крылья" активно работают на трансферном рынке. На неделе в команду Тарханова пожаловал уругвайский новичок Агустин Рохель, но цельности самарцам пока что очевидно не хватает. А тут еще и грубейшие судейские ошибки, из-за которых в понедельник было столько шуму, - Вилков не только не поставил пенальти в ворота "Енисея", но и еще удалил Ланина, который посмел упасть после того, как ему зарядили по лицу.
Андрей Тихонов: судья - безобразие просто. Устроили панибратство, друзья-товарищи (видео)
ЦСКА - "Урал"
Суббота, 16:30. Матч Премьер
Суббота, 16:30. Матч Премьер
В последний день трансферного окна "армейцы" порадовали своих болельщиков сразу несколькими подписаниями. Во-первых, в Москву переехал еще один исландец, на сей раз полузащитник Арнон Сигурдссон, за которого "армейцы" выложили солидные по их меркам деньги - 4 миллиона евро. Во-вторых, японский нападающий Нисимура. Это усиление пришлось "красно-синим" очень кстати, потому что на старте сезона Гончаренко приходилось тяжеловато с кадрами (чего стоит один Набабкин в опорной зоне).
ЦСКА объявил о подписании Арнора Сигурдссона
Вероятная проба новичков придется на "Урал", который только в минувшем туре сумел победить. Команда Парфенова, выигравшего в минувшем сезоне кубок России, демонстрирует неплохой атакующий футбол, но вот с очковыми приобретениями у нее пока не очень. А тут еще и "армейцы", не обещающие хорошей жизни.
ЦСКА объявил о подписании Нисимуры
"Краснодар" - "Локомотив"
Суббота, 19:00. Матч Премьер
Суббота, 19:00. Матч Премьер
Федор Смолов готовится сыграть против своего прежнего клуба. Для болельщиков "железнодорожников", наверное, это дополнительная надежда на то, что российский нападающий сможет наконец-то прибавить - хотя бы под таким "эмоциональным допингом". Несмотря на то, что Смолов забил, пока что он не выглядит лучшим образом.
"Краснодар" теряет очки - и после незаслуженного поражения от "Спартака" "быки" довольствовались лишь ничьей с "Оренбургом". "Локомотив" начал побеждать - за последние две недели команда Семина забрала 6 очков, - но вот игрой "красно-зеленые" пока что не очень убеждают. Борьба сильных команд, у которых на данный момент есть проблемы.
"Енисей" - "Арсенал"
Воскресенье, 14:00. Матч Премьер
Воскресенье, 14:00. Матч Премьер
Прошедший тур проходил для команд просто зеркально, - если говорить о роли судейства на поле. "Енисею" очень повезло с Вилковым - он не назначил пенальти в ворота Красноярска, а затем еще и удалил полузащитника "Крыльев", хотя красной карточки заслуживал только игрок команды Аленичева.
"Енисей" объявил о подписании Торбинского
"Арсенал" же наоборот, получил пенальти, заработанный Ионовым, находившимся в момент приема игрового снаряд в положении вне игры. Так что карма здесь должна быть полностью на стороне "пушкарей". Правда, работает она далеко не всегда. И да, эта игра опять пройдет в Тюмени, - новички премьер-лиги никак не могу закончить реконструкцию стадиона в родном Красноярске и заставляю своих болельщиков следить за домашними матчами по телевизору.
"Динамо" - "Оренбург"
Воскресенье, 16:30. Матч Премьер
Воскресенье, 16:30. Матч Премьер
Удивительно, но накануне противостояния предпочтительнее выглядит именно команда Федотова. Кто бы мог подумать об этом до начала чемпионата или даже после первого тура? "Оренбург" идет по сезону просто классно - оборонительная команда, от игры которой не хочется спать.
Широков против Хохлова: что происходит в «Динамо»?
"Динамо" же наломало дров на первых минутах матча против "Спартака", за что в итоге и поплатилось, а внутри клуба не перестают бушевать скандалы - если судить по слухам, главный тренер команды Дмитрий Хохлов и руководство клуба ругаются между собой. Чем это может кончиться? Вы же знаете "бело-голубых" - чем угодно.
"Зенит" - "Спартак"
Воскресенье, 19:00. Матч ТВ
Воскресенье, 19:00. Матч ТВ
Центральная игра тура, пройдет которая, правда, без одного из основных действующих лиц. Еще до начала шестого тура было объявлено о том, что Квинси Промес покидает "Спартак". Конечно, многим болельщикам хотелось, что голландец укатил хотя бы после определяющей встречи с "Зенитом", но никуда не денешься - закрытие трансферного окна никто не отменял.
Друзья, билеты на воскресный матч #ЗенитСпартак остаются в продаже! Ждем вас на стадионе «Санкт-Петербург».— ФК «Зенит»? (@zenit_spb) August 31, 2018
Купить: https://t.co/PhcwuWFrHD pic.twitter.com/3BrKqGlhlP
Дальше – без Промеса. «Спартак» остается без своего главного игрока
Питерцы шагнули в Лигу Европы только среди недели ("Спартак" сделал это намного раньше), при этом команда Семака показала себя совсем не здорово. Команду раскритиковал даже известный любитель питерского футбола артист Боярский, так что все основания для того, чтобы не ждать привычного уничтожения "красно-белых" в Питере у нас есть.
"Ахмат" - "Уфа"
Воскресенье, 21:30. Матч Премьер
Воскресенье, 21:30. Матч Премьер
Башкирцы очень обидно вылетели из Лиги Европы, уступив по итогам двухматчевого противостояния шотландскому "Рейнджерс", и теперь они будут концентрироваться лишь на внутреннем первенстве. Вероятно это пойдет на пользу, потому что первые пять туров создавалось ощущение, будто "Уфе" не до чемпионата, будто всех их мысли занимали еврокубки.
"Уфа" подписала полузащитника сборной Люксембурга
Тем более, команда Томарова усилилась - на днях было официально объявлено о подписании игрока "Прогреса и сборной Люксембурга Оливье Тилля.
"Ахмат" пока что лихорадит и чего от него ожидать в конкретно взятом матче - угадать крайне трудно. Грозненцам необходимо немного стабильности, потому что иначе с таким разбазариванием очков им придется бороться чуть ли не за выживание.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
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