Битва между Москвой и Петербургом. Превью 6-го тура РПЛ

"Ростов" - "Рубин"

Пятница, 19:30. Матч Премьер

"Крылья Советов" - "Анжи"

Суббота, 14:00. Матч ТВ

ЦСКА - "Урал"

Суббота, 16:30. Матч Премьер

"Краснодар" - "Локомотив"

Суббота, 19:00. Матч Премьер

"Енисей" - "Арсенал"

Воскресенье, 14:00. Матч Премьер

"Динамо" - "Оренбург"

Воскресенье, 16:30. Матч Премьер

"Зенит" - "Спартак"

Воскресенье, 19:00. Матч ТВ

Друзья, билеты на воскресный матч #ЗенитСпартак остаются в продаже! Ждем вас на стадионе «Санкт-Петербург».



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