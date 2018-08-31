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"Динамо" подписало полузащитника "Тонделы" за 500 тысяч евро

"Динамо" приобрело атакующего полузащитника португальской "Тонделы" Мигела Кардозу, передает Sport24.

Сумма трансфера составила 500 тысяч евро. Сегодня 24-летний футболист должен быть заявлен за "Динамо".
Теги: Динамо Трансферы
Сегодня, 16:35
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