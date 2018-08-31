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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Сергей Кирьяков: уход Промеса, конечно же, скажется на шансах "Спартака" в Европе
"Спартаку" будет не хватать ушедшего хавбека Куинси Промеса в предстоящих матчах Лиги Европы, считает бывший нападающий сборных СССР, СНГ и России Сергей Кирьяков.
"Уход Промеса, конечно же, скажется на шансах "Спартака" в матчах на международной арене. Потому что это футболист, который обладает большим международным опытом, в том числе в играх за сборную своей страны. Поэтому это будет сказываться - на его позиции будут играть футболисты, которые такого опыта не имеют.
На уровне чемпионата России шансы "Спартака" однозначно не снижаются, ведь впереди еще много игр с командами, которые "Спартак" должен обыгрывать существующим составом, на классе. Когда Промес находится в хорошей форме - это игрок, который может решить судьбу матча. С другой стороны, мы видели много игр, в которых он был далек от своей лучшей формы, и роль лидера на себя брали другие футболисты.
Я думаю, что в какой-то мере это будет шансом для (Александра) Ташаева и других игроков, которые будут пробоваться на этой позиции. Ташаев может перейти на свой любимый левый фланг: все-таки на правом он выглядел не так уверенно. И слева ему, на мой взгляд, проявить себя проще, как он играл в "Динамо", со смещением в середину, хорошими передачами и ударом. Здесь он может проявить себя более разнообразно", - цитирует Кирьякова РИА.
"Уход Промеса, конечно же, скажется на шансах "Спартака" в матчах на международной арене. Потому что это футболист, который обладает большим международным опытом, в том числе в играх за сборную своей страны. Поэтому это будет сказываться - на его позиции будут играть футболисты, которые такого опыта не имеют.
На уровне чемпионата России шансы "Спартака" однозначно не снижаются, ведь впереди еще много игр с командами, которые "Спартак" должен обыгрывать существующим составом, на классе. Когда Промес находится в хорошей форме - это игрок, который может решить судьбу матча. С другой стороны, мы видели много игр, в которых он был далек от своей лучшей формы, и роль лидера на себя брали другие футболисты.
Я думаю, что в какой-то мере это будет шансом для (Александра) Ташаева и других игроков, которые будут пробоваться на этой позиции. Ташаев может перейти на свой любимый левый фланг: все-таки на правом он выглядел не так уверенно. И слева ему, на мой взгляд, проявить себя проще, как он играл в "Динамо", со смещением в середину, хорошими передачами и ударом. Здесь он может проявить себя более разнообразно", - цитирует Кирьякова РИА.
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