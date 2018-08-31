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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Роман Павлюченко: скорее всего, Промес хотел что-то поменять в своей карьере
"Спартаку" проблематично будет восполнить потерю форварда Квинси Промеса после его перехода в "Севилью", заявил бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко.
"Руководство "Спартака" правильно поступило, продав его, тем более за такие деньги. Единственная проблема в том, что кого-то надо брать на его позицию, вряд ли кто-то сейчас в "Спартаке" есть, кто может забивать вместо него. В последние годы он стал лидером атак, через него шла вся игра. Он не засиделся, каждый год играл на своем уровне, поэтому Леониду Арнольдовичу (владелец "Спартака" Леонид Федун - прим.) нужно будет потратить деньги на хорошего игрока, который может заменить Квинси.
Скорее всего, Промес хотел что-то поменять в своей карьере. В любом случае у него был разговор с руководством. Считаю, что в Испании он может прибавить", - цитирует Павлюченко ТАСС.
"Руководство "Спартака" правильно поступило, продав его, тем более за такие деньги. Единственная проблема в том, что кого-то надо брать на его позицию, вряд ли кто-то сейчас в "Спартаке" есть, кто может забивать вместо него. В последние годы он стал лидером атак, через него шла вся игра. Он не засиделся, каждый год играл на своем уровне, поэтому Леониду Арнольдовичу (владелец "Спартака" Леонид Федун - прим.) нужно будет потратить деньги на хорошего игрока, который может заменить Квинси.
Скорее всего, Промес хотел что-то поменять в своей карьере. В любом случае у него был разговор с руководством. Считаю, что в Испании он может прибавить", - цитирует Павлюченко ТАСС.
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