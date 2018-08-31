Новости партнеров

Роман Павлюченко: скорее всего, Промес хотел что-то поменять в своей карьере

"Спартаку" проблематично будет восполнить потерю форварда Квинси Промеса после его перехода в "Севилью", заявил бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко.

"Руководство "Спартака" правильно поступило, продав его, тем более за такие деньги. Единственная проблема в том, что кого-то надо брать на его позицию, вряд ли кто-то сейчас в "Спартаке" есть, кто может забивать вместо него. В последние годы он стал лидером атак, через него шла вся игра. Он не засиделся, каждый год играл на своем уровне, поэтому Леониду Арнольдовичу (владелец "Спартака" Леонид Федун - прим.) нужно будет потратить деньги на хорошего игрока, который может заменить Квинси.

Скорее всего, Промес хотел что-то поменять в своей карьере. В любом случае у него был разговор с руководством. Считаю, что в Испании он может прибавить", - цитирует Павлюченко ТАСС.
Теги: Павлюченко Промес Спартак
Сегодня, 17:35
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(1)
№1 Написал: Победоносный Зенит Санкт-Петербург (Сегодня, 17:55) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Перегрыз верёвку и сбежал с плантации в тарасовке.


--------------------
Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.