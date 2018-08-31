Видар Кьяртанссон перешел в "Ростов"

Нападающий сборной Исландии Видар Кьяртанссон стал игроком "Ростова". Соглашение рассчитано на четыре сезона.Видар выступал за "Сельфосс", "Вестманнаэйяр", "Филкир", "Волеренга", "Цзянсу Сайнти", "Мальмё" и "Маккаби" из Тель-Авива.В 2014 году Видар становился лучшим бомбардиром чемпионата Норвегии, а в 2017 — лучшим бомбардиром в израильском первенстве.