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Видар Кьяртанссон перешел в "Ростов"

Нападающий сборной Исландии Видар Кьяртанссон стал игроком "Ростова". Соглашение рассчитано на четыре сезона.

Видар выступал за "Сельфосс", "Вестманнаэйяр", "Филкир", "Волеренга", "Цзянсу Сайнти", "Мальмё" и "Маккаби" из Тель-Авива.

В 2014 году Видар становился лучшим бомбардиром чемпионата Норвегии, а в 2017 — лучшим бомбардиром в израильском первенстве.

ФК "Ростов"
Теги: Ростов Трансферы
Сегодня, 17:42
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№3 Написал: Goodmany Russia (Сегодня, 18:05) #
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Цитата: Lana Del Andrey
Исландцы захватывают РПЛ


по соотношению цена-качество пожалуй самый выгодный вариант.
Регистрация: 3.03.2013 [жалоба]
№2 Написал: Marlboro131994 Москва (Сегодня, 17:50) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Сколько викингов в РФПЛ уже, кто нибудь считал?)))
Регистрация: 22.11.2009 [жалоба]
№1 Написал: Lana Del Andrey Rostov-on-Don (Сегодня, 17:43) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
Исландцы захватывают РПЛ smiley
Регистрация: 3.05.2014 [жалоба]
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