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Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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19:16
Александр Мостовой: если деревушка с 20 тысячами забила "Зениту", то что "Спартак" не сможет? (21)
Александр Мостовой: если деревушка с 20 тысячами забила "Зениту", то что "Спартак" не сможет? (21)
18:58
Сергей Кирьяков: "Зенит" и "Краснодар" должны занимать второе место в группе как минимум, от "Спартака" вправе ждать первого (2)
Сергей Кирьяков: "Зенит" и "Краснодар" должны занимать второе место в группе как минимум, от "Спартака" вправе ждать первого (2)
16:32
«Спартак» снова привезёт в Россию Джеррарда, Промес против «Краснодара», «Зенит» против зимних жертв. Итоги жеребьёвки ЛЕ
«Спартак» снова привезёт в Россию Джеррарда, Промес против «Краснодара», «Зенит» против зимних жертв. Итоги жеребьёвки ЛЕ
16:12
Федун сообщил, что "Спартак" продал Промеса из-за потери денег после невыхода в Лигу чемпионов (32)
Федун сообщил, что "Спартак" продал Промеса из-за потери денег после невыхода в Лигу чемпионов (32)
14:54
"Зенит" - "Бордо", "Краснодар" - "Севилья", "Спартак" - "Вильярреал". Результаты жеребьёвки Лиги Европы (59)
"Зенит" - "Бордо", "Краснодар" - "Севилья", "Спартак" - "Вильярреал". Результаты жеребьёвки Лиги Европы (59)
14:32
Промес: "Севилья" - чемпион! (18)
Промес: "Севилья" - чемпион! (18)
11:22
Обляков перейдет в ЦСКА? (7)
Обляков перейдет в ЦСКА? (7)
"Ростов" - "Рубин": стали известны стартовые составы
Стали известны стартовые составы "Ростова" и "Рубин" на матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги.
"Ростов": Абаев, Вилюш, Сигурдссон, Ингасон, Паршивлюк, Гацкан, Скопинцев, Юсупов, Гулиев, Ионов, Сигурдарсон.
"Рубин": Иван Коновалов, Кудряшов, Устинов, Навас, Сорокин, Чико, Камболов, Могилевец, Игорь Коновалов, Полоз, Азмун.
"Ростов": Абаев, Вилюш, Сигурдссон, Ингасон, Паршивлюк, Гацкан, Скопинцев, Юсупов, Гулиев, Ионов, Сигурдарсон.
"Рубин": Иван Коновалов, Кудряшов, Устинов, Навас, Сорокин, Чико, Камболов, Могилевец, Игорь Коновалов, Полоз, Азмун.
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