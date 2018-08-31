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"Ростов" - "Рубин": стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы "Ростова" и "Рубин" на матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги.

"Ростов": Абаев, Вилюш, Сигурдссон, Ингасон, Паршивлюк, Гацкан, Скопинцев, Юсупов, Гулиев, Ионов, Сигурдарсон.

"Рубин": Иван Коновалов, Кудряшов, Устинов, Навас, Сорокин, Чико, Камболов, Могилевец, Игорь Коновалов, Полоз, Азмун.
Теги: Ростов Рубин
Сегодня, 18:31
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