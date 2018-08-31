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Александр Мостовой: если деревушка с 20 тысячами забила "Зениту", то что "Спартак" не сможет?

Бывший полузащитник "Спартака" Александр Мостовой рассказал, что ждет результативной игры в предстоящем матче 6-го тура российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые сыграют против "Зенита" в Санкт-Петербурге.

"Теперь задача усложнилась тем, что Промеса не будет, а он был одним из лучших. "Зенит" вчера немного потрепали в Норвегии. Думаю, что "Спартак" не проиграет в Петербурге.

Насчет того, забьет Дзюба "Спартаку" или нет, то не знаю, но игра будет открытой. По другому обе команды играть не будут.

Если "Мольде", деревушка с 20 тысячами смогла забить два мяча, то что "Спартак" не сможет? Зе Луиш, Луис Адриано много исполнителей у красно-белых. Вот интересно, кто будет играть на месте Промеса.

А что касается Ташаева, то ему пока далеко до Промеса", - цитирует Мостового Sport24.
Теги: Мостовой Спартак Зенит
Сегодня, 19:16
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21
(10)
№21 Написал: пушкин спб (Сегодня, 20:49) #
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Болеет за:
«Зенит»
Дезинформация от Семака, приносит свои плоды, но пока не от тех. confused


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У нас в стране два чемпиона, один настоящий, второй спартак.
Регистрация: 14.11.2012 [жалоба]
№20 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 20:47) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
wir sind die besten,
почитай вью Федуна и не перевирай его слова.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№19 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 20:41) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Boss52
Цитата: Сибирячок
Своё вчерашнее Кусюси вбей себе в тупую башку. Вчерашнее, Карл, вчерашнее. И не забывай 4-0 от карликов из Минска.

Ты - вонючка. Мы вчера проиграли, но вышли в группу ЛЕ. Вы сыграли вничью и вылетели из ЛЧ, а клуб "просрал" 15 млн EUR. Да 4-0 было, но и 8-1 тоже было. И мы опять прошли дальше. Вы в ЛЕ "жеребились" из 3-ей корзины, а мы из первой. Наше место в рейтинге 16-е, а ваше 86-е. Заткнись - вонючка.

Федун сказал, проехали мимо 25 млн евро...потому и Промеса того, тю-тю...
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
№18 Написал: werty1001 Санкт-Петербург (Сегодня, 20:38) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
В России были бы такие деревушки, а команда у них симпатичная, как и Норвегия в целом, на одной ноге пройти сложно, Зениту еще повезло.

Вообще Мостовой странный чувак с огромным чсв, не понятно правда почему.
Регистрация: 7.06.2007 [жалоба]
№17 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 20:34) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
не хило так у вагабонди бомбануло. relaxed


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№16 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 20:21) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
...Если "Мольде", деревушка с 20 тысячами смогла забить два мяча,...
Действительно, вот такой Зенит пятачку пяточек в пятачок и загоняет....Мостовой!!! Так Спартак твой тогда на каком дне находится? Уже снизу и не стучат... smile
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
№15 Написал: Boss52 Санкт-Петербург (Сегодня, 20:15) #
  • +1
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Сибирячок
Своё вчерашнее Кусюси вбей себе в тупую башку. Вчерашнее, Карл, вчерашнее. И не забывай 4-0 от карликов из Минска.

Ты - вонючка. Мы вчера проиграли, но вышли в группу ЛЕ. Вы сыграли вничью и вылетели из ЛЧ, а клуб "просрал" 15 млн EUR. Да 4-0 было, но и 8-1 тоже было. И мы опять прошли дальше. Вы в ЛЕ "жеребились" из 3-ей корзины, а мы из первой. Наше место в рейтинге 16-е, а ваше 86-е. Заткнись - вонючка.
Регистрация: 29.11.2014 [жалоба]
№14 Написал: casabl (Сегодня, 20:14) #
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Можно подумать, что сраптак лучше играет, чем дер. Мольде, а Мостовой умнее Джерарда.


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Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015 [жалоба]
№13 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 20:09) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Химки»
joy Этот Мостовой, совсем дурак что ли.Ладно там Рейнгольд возраст там, дальше мкада не куда не выезжал..а,этот.. Хорватия численность которых 4 миллиона в финале ЧМ играл.Бразилия численность населения 208 миллионов,не говоря о футбольных достижениях проигрывает в в четверть финале сборной Бельгии,численность 11 мил..пля можно быть совсем дундуком, ладно человек типа сострил не удачно,но он же постоянно куйню несет
Регистрация: 17.03.2008 [жалоба]
№12 Написал: Сибирячок (Сегодня, 20:02) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Boss52
Цитата: Сибирячок
От Куусюси до Твенте? Ах, это ж про Зинаиду, старую деву с отвисшими сиськами, которую пользовали все, кому не лень.

У вас последнее "Куусюси" было от Саввиди. Так он еще и надругался над Федуном в извращенной форме.

Своё вчерашнее Кусюси вбей себе в тупую башку. Вчерашнее, Карл, вчерашнее. И не забывай 4-0 от карликов из Минска.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№11 Написал: pivo69 Германия (Сегодня, 19:59) #
  • 0
  •  (2)

Если Зенит будет играть со Спартаком,
как с деревушкой,то и Спартак сможет...
Регистрация: 7.05.2010 [жалоба]
№10 Написал: Батька (Сегодня, 19:55) #
  • 0
  •  (4)

Шанс на победу у Спартака будет только в обороны ....на контрольный игре ....если в открытую полетят ...очень много пропустят ....так как у зенита реализация лучше моментов ....
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
№9 Написал: Boss52 Санкт-Петербург (Сегодня, 19:53) #
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Сибирячок
От Куусюси до Твенте? Ах, это ж про Зинаиду, старую деву с отвисшими сиськами, которую пользовали все, кому не лень.

У вас последнее "Куусюси" было от Саввиди. Так он еще и надругался над Федуном в извращенной форме.
Регистрация: 29.11.2014 [жалоба]
№8 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 19:50) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
идиот


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Манчини в отставку
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
№7 Написал: Сибирячок (Сегодня, 19:47) #
  • +1
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Евгений Буров
а сколько таких деревушек проехало по народным и не сосчитать stuck_out_tongue_closed_eyes

От Куусюси до Твенте? Ах, это ж про Зинаиду, старую деву с отвисшими сиськами, которую пользовали все, кому не лень.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№6 Написал: Boss52 Санкт-Петербург (Сегодня, 19:47) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Если "Мольде", деревушка с 20 тысячами смогла забить два мяча, то что "Спартак" не сможет?

У Мостового миссия - деревенский дурачок. Поэтому его и на работу тренером никто не берет. Карпин, Тихонов, Аленичев, Парфенов и т.д. - все пристроились. А он нет. Ибо глуп, как дерево. Да и интригами и подметными письмами против тренера запачкался. Теперь "косит" под "иксперта". Слушать его бред на МатчТВ противно.
Регистрация: 29.11.2014 [жалоба]
№5 Написал: waldemar воронеж (Сегодня, 19:43) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
не...свинарня не сможет

не говори ГОП.
Регистрация: 30.08.2015 [жалоба]
№4 Написал: Евгений Буров (Сегодня, 19:41) #
  • +2
  •  (10)

а сколько таких деревушек проехало по народным и не сосчитать stuck_out_tongue_closed_eyes
Регистрация: 21.01.2018 [жалоба]
№3 Написал: ale Вятка (Сегодня, 19:38) #
  • +6
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
зенит думал о спартаке. Поэтому тут явно на расслабоне были.


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Вперед Спартак
Регистрация: 3.09.2007 [жалоба]
№2 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 19:28) #
  • +5
  •  (15)
online
Болеет за:
«Зенит»
Сравнивать матч где игроки пинали к...и берегли силы с матчем дома против злейшего соперника это сильно.Если Паок три отгрузил Сраптаку почему Зенит не сможет?Там игроки квалифицированнее если приводить терминологию Моста.Кто первым забьет будет иметь преимущество на контригре,но что радует это будет именно зрелище и игра,а не автобусы.Не люблю мягко говоря Сраптак,но надо отдать им должное они хоть пытаются играть в футбол в отличии от почти всех других команд ПЛ.


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Обминусуйтесь пятачки.Ваши потуги минусить все посты выглядят жалко и убого.Как и ваш африканский клуб.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
№1 Написал: utekay Россия (Сегодня, 19:21) #
  • +2
  •  (16)
online
Болеет за:
«Зенит»
не...свинарня не сможет


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
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