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Краснодар Динамо
Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Александр Мостовой: если деревушка с 20 тысячами забила "Зениту", то что "Спартак" не сможет? (21)
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Александр Мостовой: если деревушка с 20 тысячами забила "Зениту", то что "Спартак" не сможет?
Бывший полузащитник "Спартака" Александр Мостовой рассказал, что ждет результативной игры в предстоящем матче 6-го тура российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые сыграют против "Зенита" в Санкт-Петербурге.
"Теперь задача усложнилась тем, что Промеса не будет, а он был одним из лучших. "Зенит" вчера немного потрепали в Норвегии. Думаю, что "Спартак" не проиграет в Петербурге.
Насчет того, забьет Дзюба "Спартаку" или нет, то не знаю, но игра будет открытой. По другому обе команды играть не будут.
Если "Мольде", деревушка с 20 тысячами смогла забить два мяча, то что "Спартак" не сможет? Зе Луиш, Луис Адриано много исполнителей у красно-белых. Вот интересно, кто будет играть на месте Промеса.
А что касается Ташаева, то ему пока далеко до Промеса", - цитирует Мостового Sport24.
"Теперь задача усложнилась тем, что Промеса не будет, а он был одним из лучших. "Зенит" вчера немного потрепали в Норвегии. Думаю, что "Спартак" не проиграет в Петербурге.
Насчет того, забьет Дзюба "Спартаку" или нет, то не знаю, но игра будет открытой. По другому обе команды играть не будут.
Если "Мольде", деревушка с 20 тысячами смогла забить два мяча, то что "Спартак" не сможет? Зе Луиш, Луис Адриано много исполнителей у красно-белых. Вот интересно, кто будет играть на месте Промеса.
А что касается Ташаева, то ему пока далеко до Промеса", - цитирует Мостового Sport24.
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