Новости партнеров

"Краснодар" в молодежном первенстве обыграл "Локомотив"

Молодежное первенство

6 тур

"Краснодар" – "Локомотив" 2:1

Голы: Апеков, 18, Петерсон, 22, Сулейманов, 45+1

"Краснодар": Адамов, Пелих, Исаенко, Ведерников, Литвинов, Петерсон (Никитин, 90+2), Коломийцев (Текучёв, 82), Сперцян (Куражов, 88), Ари, Котов (Пидлисняк, 78), Апеков (Бенедык, 64)

"Локомотив": Крайков, Сухарев, Основ, Дзиов (Климов, 30), Уткин, Чёрный, Шищенко, Петров (Логинов, 72), Титков (Черняков, 55), Цаллагов (Фурцев, 46 (Куль, 84)), Сулейманов

Предупреждения: Петерсон, 11, Ари, 42, Фурцев, 81
Теги: Краснодар Локомотив
Сегодня, 19:29
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.