Илья Кутепов успешно прооперирован в Риме

Защитник "Спартака" Илья Кутепов перенес в Риме операцию по устранению паховой грыжи."Операция прошла без технических сложностей. В понедельник Илья вернется в Москву. Ему предписано 20 дней полного покоя, после чего начнется процесс реабилитации. Для полного восстановления футболиста потребуется около двух месяцев с момента операции", – сообщил руководитель медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов.