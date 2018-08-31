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Илья Кутепов успешно прооперирован в Риме

Защитник "Спартака" Илья Кутепов перенес в Риме операцию по устранению паховой грыжи.

"Операция прошла без технических сложностей. В понедельник Илья вернется в Москву. Ему предписано 20 дней полного покоя, после чего начнется процесс реабилитации. Для полного восстановления футболиста потребуется около двух месяцев с момента операции", – сообщил руководитель медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов.

ФК "Спартак"
Теги: Кутепов Спартак
Сегодня, 20:03
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(3)
№3 Написал: raiskayumov reg02 (Сегодня, 20:32) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Илюха, выздоравливай и вперёд,в игру!


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только СПАРТАК М и РОССИЯ
Регистрация: 29.03.2009 [жалоба]
№2 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 20:24) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Только вышел на новый уровень и вот тебе травма,выздоравливай.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№1 Написал: жася Санкт-Петербург (Сегодня, 20:12) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Здоровья и быстрейшего возврашения
Регистрация: 15.02.2018 [жалоба]
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