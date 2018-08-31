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ЦСКА анонсировал трансфер Облякова заданием из шоу "Поле чудес"

ЦСКА анонсировал трансфер полузащитника "Уфы" Ивана Облякова.

В твиттере ЦСКА появилась картинка, на которой тренер Виктор Гончаренко представлен в образе ведущего шоу "Поле чудес".

Загадано слово из семи букв. Открыты первые четыре: "Обля…".

Теги: ЦСКА Обляков Уфа
Сегодня, 21:08
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№15 Написал: anonymous (Сегодня, 22:06) #
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ОФИЦИАЛЬНО : Иван Обляков — игрок ПФК ЦСКА с оф. твиттера
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№14 Написал: Чесайнаг Сочи (Сегодня, 21:58) #
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online

С чего взяли что 4 млн.за него отдали?Гинер,что на сумашедшего похож?Ну а то что футболисты необходимы команде это понятно.9футболистов ушли:братья,Игнаш,Верблум,Натхзо,Муся,Витинью,Горловин и Миланов.По сути один Акинфеев с Фернандесом остался и вечно травмированные Дзагоев с Щенниковым
Регистрация: 23.09.2016 [жалоба]
№13 Написал: Назар Хлебов (Сегодня, 21:56) #
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Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог ---- https://bitly.su/9h53Gbx
Регистрация: 31.08.2018 [жалоба]
№12 Написал: DimonYA Одинцово (Сегодня, 21:51) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
что бл., спи бл. ))
Регистрация: 26.07.2014 [жалоба]
№11 Написал: anonymous (Сегодня, 21:49) #
  • +1
  •  (5)

абсолтно бессмысленный трансфер, а ещё и за 4 ляма, что Гончаренко в нём увидел?
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№10 Написал: MATPOCOB Саратов (Сегодня, 21:42) #
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Болеет за:
ЦСКА
Обля? Кто это? Зачем?
Регистрация: 10.10.2006 [жалоба]
№9 Написал: Kostik (Сегодня, 21:36) #
  • -3
  •  (5)

Да четырех достаточно,так оставьте
Регистрация: 20.03.2008 [жалоба]
№8 Написал: Карабас-Барабас (Сегодня, 21:31) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
норм, удачи
Регистрация: 5.08.2010 [жалоба]
№7 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 21:30) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Локомотив»
Креативно, молодцы.


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Believe LOKO (is reaL)

Свинарня средненькая командочка
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№6 Написал: Коляс Благовещенск (Сегодня, 21:28) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Ну посмотрим. Хотелось бы конечно, чтоб заиграл парень.
Регистрация: 12.02.2014 [жалоба]
№5 Написал: Черный Лис (Сегодня, 21:21) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: KOZbIPb
Обляков не наш воспитанник?

наш
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№4 Написал: KOZbIPb город Белых Ночей (Сегодня, 21:20) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
когда у нас трансферное окно закрывается?

Обляков не наш воспитанник?
Регистрация: 22.08.2007 [жалоба]
№3 Написал: ctdthysqjktym Екатеринбург (Сегодня, 21:18) #
  • -3
  •  (7)

Опрометчиво как-то прикололись.
Регистрация: 30.08.2008 [жалоба]
№2 Написал: Гастэряну (Сегодня, 21:13) #
  • +2
  •  (4)

ЦСКА подписал в это ТО 9 игроков, потратив минимум денег.
Регистрация: 25.02.2016 [жалоба]
№1 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 21:11) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Неплохой игрок,будет еще расти.А Уфа теряет еще одного лидера.Правильно Семак ушел на пике,продавая постоянно лидеров можно только за выживание бороться начать со временем.Сколько уже клубов в этом убедились.


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Обминусуйтесь пятачки.Ваши потуги минусить все посты выглядят жалко и убого.Как и ваш африканский клуб.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
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