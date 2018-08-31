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Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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21:25
"Ростов" и "Рубин" поделили очки (7)
"Ростов" и "Рубин" поделили очки (7)
19:16
Александр Мостовой: если деревушка с 20 тысячами забила "Зениту", то что "Спартак" не сможет? (25)
Александр Мостовой: если деревушка с 20 тысячами забила "Зениту", то что "Спартак" не сможет? (25)
18:58
Сергей Кирьяков: "Зенит" и "Краснодар" должны занимать второе место в группе как минимум, от "Спартака" вправе ждать первого (4)
Сергей Кирьяков: "Зенит" и "Краснодар" должны занимать второе место в группе как минимум, от "Спартака" вправе ждать первого (4)
16:32
«Спартак» снова привезёт в Россию Джеррарда, Промес против «Краснодара», «Зенит» против зимних жертв. Итоги жеребьёвки ЛЕ (1)
«Спартак» снова привезёт в Россию Джеррарда, Промес против «Краснодара», «Зенит» против зимних жертв. Итоги жеребьёвки ЛЕ (1)
16:12
Федун сообщил, что "Спартак" продал Промеса из-за потери денег после невыхода в Лигу чемпионов (34)
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14:54
"Зенит" - "Бордо", "Краснодар" - "Севилья", "Спартак" - "Вильярреал". Результаты жеребьёвки Лиги Европы (60)
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14:32
Промес: "Севилья" - чемпион! (19)
Промес: "Севилья" - чемпион! (19)
"Бешикташ" был готов купить Ханни за 8 миллионов евро, "Спартак" потребовал 15 миллионов
Полузащитник "Спартака" Ханни, который практически не получает игрового времени, не покинет московский клуб в летнее трансферное окно.
Как сообщает Le Buteur, "Бешикташ" был готов заплатить за футболиста 8 миллионов евро, но руководство красно-белы ответило, что хочет получить 15 миллионов евро минимум.
Сам Ханни был готов покинуть московскую команду нынешним летом.
Как сообщает Le Buteur, "Бешикташ" был готов заплатить за футболиста 8 миллионов евро, но руководство красно-белы ответило, что хочет получить 15 миллионов евро минимум.
Сам Ханни был готов покинуть московскую команду нынешним летом.
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