"Бешикташ" был готов купить Ханни за 8 миллионов евро, "Спартак" потребовал 15 миллионов

Полузащитник "Спартака" Ханни, который практически не получает игрового времени, не покинет московский клуб в летнее трансферное окно.Как сообщает Le Buteur, "Бешикташ" был готов заплатить за футболиста 8 миллионов евро, но руководство красно-белы ответило, что хочет получить 15 миллионов евро минимум.Сам Ханни был готов покинуть московскую команду нынешним летом.