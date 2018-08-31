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"Бешикташ" был готов купить Ханни за 8 миллионов евро, "Спартак" потребовал 15 миллионов

Полузащитник "Спартака" Ханни, который практически не получает игрового времени, не покинет московский клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщает Le Buteur, "Бешикташ" был готов заплатить за футболиста 8 миллионов евро, но руководство красно-белы ответило, что хочет получить 15 миллионов евро минимум.

Сам Ханни был готов покинуть московскую команду нынешним летом.
Теги: Ханни Бешикташ Спартак
Сегодня, 23:00
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№1 Написал: CSKA-180505 Североморск (Сегодня, 23:06) #
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Болеет за:
ЦСКА
Больные люди,купили за 8,не дали поиграть,но,сцуко,хотят за него 15ку... laughing
Регистрация: 24.10.2007 [жалоба]
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