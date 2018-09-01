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Иван Обляков: с адаптацией в ЦСКА проблем не будет

Новичок ЦСКА Иван Обляков рассказал о своем переходе в ЦСКА.

- Я провел в "Уфе" два с небольшим года, все очень нравилось, - сказал Обляков. - Клуб, команда, тренерский штаб, административный штаб, руководство, массажисты, врачи - все было на уровне. Остались только положительные эмоции. Хочу всех поблагодарить, болельщиков тоже.

- Насколько сложно будет влиться в новый коллектив?

- Думаю, не очень сложно. Там тренер, который был здесь, футболисты, с которыми я играл вместе за молодежную сборную. Думаю, с адаптацией проблем не будет.

ФК "Уфа"
Теги: Обляков ЦСКА УФА
Сегодня, 02:49
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