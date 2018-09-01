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Александр Панов: Промеса заменит Ханни или Педро Роша

Бывший футболист "Зенита" и популярный болельщик "Спартака" Александр Панов рассказал о том, что у "красно-белых" уже есть игрок, способный заменить Квинси Промеса:

- Не каждый европейский клуб может позволить потратить 20 миллионов на человека из чемпионата России. Пожелаем Промесу удачи. А на его место придет другой футболист. Думаю, он уже есть.

– Кто же?

– Либо Ханни, либо Педро Роша себя проявят. При живом Промесе им было тяжело это сделать, а сейчас появится реальная возможность. Получится ли у Квинси в Испании? Почему нет? Голландец – достаточно нестандартный исполнитель со скоростью, дриблингом. Хладнокровный. Вот в Англии ему пришлось бы сложнее, - приводит слова бывшего игрока "Спорт-Экспресс".

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Теги: Спартак Панов Промес
Сегодня, 10:36
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№1 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 10:50) #
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Болеет за:
«Зенит»


Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
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