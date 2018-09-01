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Александр Тарханов: "Урал" усилил те позиции, которые хотел

Советник президента "Урала" и бывший тренер Александр Тарханов сказал, что команда из Екатеринбурга усилилась так, как и собиралась:

- Команда у "Урала" была, необходимо было точечно усилить некоторые позиции. Наш клуб не покупает и не продает футболистов массово. Те позиции, которые мы хотели усилить, мы усилили. Уверен, новички помогут команде. У того же Павла Погребняка много сил и желания играть в футбол, он очень хороший футболист, - приводят слова Тарханова "РИА Новости".

В трансферное окно в "Урал" перешли защитники Джамалдин Ходжаниязов и Сергей Брызгалов, полузащитник Марко Араторе и нападающий Павел Погребняк. Также клуб взял в аренду полузащитника Илью Жигулева из "Краснодара".
Теги: Урал Тарханов
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