"Ростов" поздравил Юсупова

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С днём рождения, Артур!



Сегодня нашему полузащитнику исполнилось 29 лет!



Здоровья, удачи и побед!#мыростов pic.twitter.com/aLhqO7X1cD — Football Club Rostov (@rostovfc) September 1, 2018

Футбольный клуб "Ростов" поздравил полузащитника команды Артура Юсупова с днем рождения. Россиянину исполнилось 29 лет.Этим летом Юсупов перешел в "Ростов" из питерского "Зенита" и провел за команду четыре матча.