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"Ростов" поздравил Юсупова

Футбольный клуб "Ростов" поздравил полузащитника команды Артура Юсупова с днем рождения. Россиянину исполнилось 29 лет.

Этим летом Юсупов перешел в "Ростов" из питерского "Зенита" и провел за команду четыре матча.
Теги: Юуспов Ростов
Сегодня, 11:17
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